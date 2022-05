Tesla réduit drastiquement sa production à Shanghai à cause du Covid-19

La recrudescence des cas de Covid-19 en Chine continue d’impacter la production de Tesla. En ce mardi 10 mai, le constructeur prévoit de faire sortir seulement 200 véhicules de son usine à Shanghai, contre 1200 en temps normal. La pandémie entraîne de gros soucis d’approvisionnement pour ce dernier, en plus de réduire le nombre d’employés actifs.



La situation ne s’améliore pas pour Tesla à Shanghai. Alors que le constructeur a déjà demandé à ses ouvriers de dormir au sein même de l’usine pour éviter de se faire contaminer par le Covid-19, ce dernier se fait finalement rattraper la pandémie. Ce mardi 10 mai, la firme prévoit de produire 200 voitures dans sa Gifactory 3, nous apprend une source interne souhaitant rester anonyme. En temps normal, ce sont 1200 véhicules qui sortent de l’usine.

Un revers qui survient quelques jours seulement après sa réouverture le 19 avril dernier, alors que Tesla avait été contraint de fermer sa Gigafactory pendant 22 jours à cause de la recrudescence des cas de Covid-19 dans le pays. Pour ne rien arranger, la pandémie impacte également les chaînes d’approvisionnement du constructeur. Hier, l’usine a dû stopper sa production faute de composant pour assembler les véhicules.

L’usine Tesla de Shanghai en grande difficulté à cause du Covid-19

Ainsi, le fournisseur principal de Tesla en harnais de câbles a complètement coupé court à ses livraisons à l’usine de Shanghai suite à la découverte de cas parmi ses équipes. Le timing est particulièrement mauvais pour la firme, qui espérait justement augmenter sa production dans les jours à venir en prévision d’un renforcement éventuel des mesures de confinement en Chine.

À l’heure actuelle, il est bien difficile de prédire quand la production pourra revenir à son niveau habituel. Selon des estimations, les ventes de Tesla ont chuté de 48 % en avril à cause de ces problèmes de production, en plus des mesures de confinement qui réduisent les dépenses des habitants et empêchent de promouvoir les véhicules. Néanmoins, rappelons que cela n’empêche pas Tesla d’augmenter ses ventes un peu partout dans le monde.

Source : Reuters