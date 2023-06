Le fabricant de l’iPhone pourrait se lancer dans la production de voitures électriques

Foxconn, le célèbre fabricant d'iPhone, s'apprête à modifier considérablement ses chaînes d'approvisionnement et son orientation stratégique, en misant fortement sur le marché des véhicules électriques.

Dans une interview exclusive, Young Liu, président et patron de Foxconn, a donné un aperçu de l'orientation future de l'entreprise, qui navigue dans le paysage complexe des relations glaciales entre les États-Unis et la Chine. Liu a souligné l'importance des véhicules électriques en tant que moteur de la croissance de Foxconn dans les décennies à venir.

Tout en souhaitant la paix et la stabilité entre les deux nations, il a également reconnu la nécessité de se préparer aux pires scénarios. En effet, compte tenu des risques potentiels tels qu'un blocus de Pékin ou une invasion de Taïwan, Foxconn a déjà commencé à déplacer certaines lignes de production, en particulier celles associées aux “produits de sécurité nationale”, de la Chine vers d'autres sites tels que le Mexique et le Vietnam.

Lire également – Foxconn : un ransomware a paralysé l’usine mexicaine du fabricant de smartphones

Foxconn pourrait bientôt fabriquer des voitures électriques

Fondée en 1974 pour fabriquer des boutons de télévision, Foxconn, aussi connue sous le nom de Hon Hai Technology Group, est devenue l'une des entreprises technologiques les plus influentes au monde, avec un chiffre d'affaires annuel de 200 milliards de dollars. Réputée pour fabriquer plus de la moitié des produits Apple, notamment les iPhone et les iMac, Foxconn est également un fournisseur clé pour des entreprises telles que Microsoft, Sony, Dell et Amazon. L’entreprise avait connu une période compliquée l’année dernière, puisqu’elle avait connu une vague de démissions massive sur les lignes de production de l’iPhone.

Un autre problème est que Foxconn se trouve coincé entre les deux plus grandes économies mondiales. Taïwan, où se trouve le siège de Foxconn, est l'un des points chauds potentiels des relations entre les États-Unis, où se trouvent les laboratoires de recherche de l’entreprise et la Chine, où la plupart des usines de Foxconn sont situées.

En s'engageant sur la voie des véhicules électriques, Foxconn pourrait bien vouloir atténuer les risques potentiels associés à la dynamique complexe entre les États-Unis et la Chine. Dans un avenir proche, Foxconn pourrait fabriquer des voitures électriques pour des clients indiens.

Des fonctionnaires des régions Maharashtra, Telangana, Tamil Nadu et Andhra Pradesh auraient déjà rencontré des cadres supérieurs de Foxconn, mais on ne sait pas vraiment vers qui va se tourner le géant. En 2022, le président de Foxconn, Young Lio, avait déjà rencontré le Premier ministre Narendra Modi lors de son voyage en Inde. Ce dernier avait alors tweeté que l'effort de l'entreprise en faveur de la fabrication de véhicules électriques était « conforme à notre engagement en faveur d’une émission nette zéro ».