Tesla : il transforme sa Model 3 en véritable bolide en supprimant tout le superflu

Il existe une solution « simple » pour augmenter drastiquement la vitesse de votre Model 3 : il suffit d’enlever le toit, les portières, les sièges, bref, tout ce qui n’est pas essentiel au bon fonctionnement de la voiture. C’est précisément le projet dans lequel s’est lancé le Youtubeur B is for Build, pour un résultat très impressionnant.

Si la Model S Plaid est indéniablement la voiture la plus rapide sortie de l’écurie Tesla, il se peut que le dernier projet de la chaîne YouTube B is for Build lui fasse quelque peu de l’ombre. La vignette de celle-ci, que vous pouvez voir ci-dessus, donne le ton : on y voit une Model 3, ou du moins ce qu’il en reste, complètement méconnaissable après que la majorité de ses composants lui ont été retirées.

C’est bien simple, le Youtubeur n’a gardé que l’essentiel : le châssis, les roues, le moteur et le siège conducteur. L’objectif est aussi limpide qu’assumé : il s’agit de rendre la voiture aussi légère que possible pour accentuer sa vitesse et son accélération, à la manière de ce que fait Lotus par exemple sur ses propres véhicules. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le projet est une réussite.

Sur le même sujet — Tesla Model 3, S et X : une simple mise à jour va booster leur puissance, autonomie et vitesse de charge

La Tesla Model 3 atteint une vitesse record quand on ne lui laisse que le moteur et les roues

Après avoir testé la voiture sur les routes de sa ville, ce qui a très probablement entraîné quelques haussements de sourcils chez les autres automobilistes, Chris décide donc de pousser un peu la bête pour voir ce qu’elle a dans le ventre. Ainsi, le youtubeur et sa Model 3 sont parvenus à atteindre les 100 km/h en seulement 2,46 secondes. À titre de comparaison, la Model S Plaid peut atteindre cette vitesse en 1,98 seconde.

Cette Model 3 un peu spéciale est donc, certes, légèrement derrière sa comparse, mais elle marque une nette amélioration par rapport à sa version non dénudée. Selon les tests de B is for build, il faut 3,56 secondes à cette dernière pour atteindre les 100 km/h, soit plus d’une seconde supplémentaire. Toutefois, il va sans dire que l’on ne vous conseille pas vraiment de tenter l’expérience par vous-même.