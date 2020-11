Tesla : Elon Musk pourrait lancer une voiture compacte uniquement en Europe

Tesla pourrait lancer une voiture plus compacte uniquement destinée au marché européen, estime Elon Musk, PDG et fondateur du groupe. Plus abordable que les autres véhicules électriques du catalogue Tesla, cette édition plus passe partout serait taillée pour les routes exiguës qu’on trouve en Europe.

Lors d’une conférence de presse en ligne organisée par le gouvernement allemand, Elon Musk a évoqué la création d’une nouvelle voiture Tesla à destination des conducteurs européens. « En Europe, cela pourrait avoir un sens de faire, j’imagine, une voiture compacte, peut-être une cinq portes ou quelque chose comme cela » imagine Elon Musk, conscient des différences culturelles entre les automobilistes américains et européens.

« Aux Etats-Unis, les voitures ont tendance à être plus grandes pour des raisons de goûts personnels, en Europe elles tendent à être plus petites » souligne le milliardaire. Il illustre ses propos par une anecdote personnelle. En voyage à Berlin (Allemagne), Elon Musk n’était pas aisément à parvenu à garer sa Tesla Model X dans les rues de la capitale.

Un Cybertruck made for Europe dans les 2 ans

Les villes européennes, basées sur des agencements datant parfois de centaines d’années, sont très différentes des cités aux Etats-Unis, dont les infrastructures sont plus récentes. Certaines villes d’Europe ont été construites au cours du Moyen-Âge, une époque où les les infrastructures de transport modernes n’existaient pas. Dans ces conditions, les experts en urbanisme ont opté pour des petites rues étroites afin de regrouper la population. Cet agencement ne convient pas aux voitures américaines les plus imposantes.

Cette Tesla compacte à destination de l’Europe pourrait rejoindre le catalogue Tesla déjà composé de la Model S, la Model X, la Model 3 et la Model Y. « Nous avons besoin d’une voiture que les gens peuvent s’offrir, qui corresponde à leur mode de vie […] Je suis excité à l’idée de faire des designs originaux en Europe » poursuit Elon Musk.

Enfin, Tesla devrait lancer le Cybertruck en Europe dans les deux années à venir. Là encore, la firme américaine va devoir adapter le design de son pick-up aux contingences européennes. « Il y a beaucoup de designers et d’ingénieurs talentueux en Europe […] et ils ne voudront pas se contenter de faire la version européenne de quelque chose qui a été développé en Californie » détaille Elon Musk, souhaitant visiblement faire appel à des ingénieurs sur place pour concevoir ce Cybertruck conçu pour l’Europe.

Source : Reuters