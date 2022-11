Tesla dévoile la première Model Y couleur Quicksilver au salon Auto Zurich en Suisse

Tesla a profité du salon Auto Zurich, qui présente une grosse sélection de voitures électriques, pour présenter Quicksilver, une nouvelle teinte exclusive à la Model Y fabriquée dans la GigaFactory de Berlin.

Tesla a profité du salon Auto Zürich pour présenter une Model Y revêtue de la nouvelle couleur Quiksilver. Avec le rouge Midnight Cherry Red, cette teinte est exclusive aux ateliers de peinture de la GigaFactory Tesla basée dans la banlieue de Berlin. Seuls les clients européens et du Moyen-Orient seront en mesure de les commander. En voici les premiers clichés et une vidéo, offerts par Vision E Drive, un membre de Twitter.

S’il est est question de les proposer sur d’autres modèles de la marque, la Model 3 a été citée, elles ne sont pour l’heure réservées qu’à la Model Y (dans ses deux versions, Long Range et Performance). Et il faut admettre que cette finition Quicksilver plus claire a plus d’allure que la Midnight Silver Metallic de base. Partant de là, il est normal qu’elle coûte plus cher que la peinture de série. Il faudra ainsi payer 3000 € supplémentaires pour bénéficier de la peinture Quicksilver, et 3200 € pour la finition Midnight Cherry Red.

La Model Y Long Range et Performance a l’exclusivité de la finition Quicksilver

La GigaFactory allemande bénéficie de l’exclusivité de ces teintes grâce au savoir-faire de son atelier de peinture. Les ouvriers utilisent en effet une technique originale qui accumule jusqu’à treize couches de peinture pour obtenir un rendu unique. Notons que la couleur Midnight Cherry red n’est pas inédite. Elle avait été inaugurée sur le Tesla Roadster propulsé dans l’espace le 6 février 2018 par le lanceur lourd Falcon Heavy. Son conducteur, le mannequin de crash-test Starman, flotte actuellement à une vitesse de plus de 17 000 km/h à 314,089,237 kilomètres de la Terre.

La GigaFactory berlinoise était initialement destinée à produire les batteries de nouvelle génération des voitures de la marque, les 4680. La compagnie a réorienté son activité vers des fonctions annexes, car le gouvernement américain et ses incitations financières sont venus chambouler les plans d’Elon Musk. Cela dit, ce dernier considère toujours que l’usine allemande a un rôle moteur à jouer dans le développement de Tesla en Europe et au Moyen-Orient. Dans un rôle de plateforme logistique notamment.