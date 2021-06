Tesla : de honte, il rajoute des pots d’échappement sur sa Model 3

Le propriétaire d’une Tesla Model 3 semble avoir honte de rouler en voiture électrique. Il a réalisé des modifications étranges sur sa voiture. Il a rajouté des pots d’échappement et un aileron à l’arrière. Ainsi, elle ne ressemble plus à une voiture électrique, mais à une voiture avec moteur thermique.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles certains conducteurs choisissent d’acheter une voiture électrique. Il y a des raisons pratiques : conduire une électrique en ville, c’est quand même beaucoup plus simple. En outre, les voitures électriques ne seront jamais soumises aux mêmes restrictions que les voitures thermiques. Il y a des raisons sur le long terme : il sera impossible de revendre une voiture thermique dans une dizaine d’années. Autant commencer à adopter la technologie du futur.

Et il y a aussi les raisons idéologiques. Certains choisissent un véhicule électrique pour une question écologique. Bien sûr, il y a débat sur ce point : la production du lithium consomme beaucoup d’eau, les batteries sont encore trop peu recyclées et l’électricité est majoritairement produite avec des centrales nucléaires. De l’autre côté, la dépendance aux énergies fossiles et les émissions de gaz à effet de serre baissent. C’est un progrès.

Cette Tesla est équipée de pots d'échappement factices et d'un aileron improbable

Il y a certaines personnes qui achètent des voitures électriques, mais qui ne sont pas spécialement fières de rouler en électrique. C’est le cas d’un propriétaire d’une Tesla Model 3, voiture électrique la plus vendue au monde. La photo qui accompagne cet article a été prise en Europe et postée sur Reddit. Elle montre l’arrière du Model 3 qui a été étrangement modifié. Deux éléments importants sont à regarder.

D’abord, les quatre pots d’échappement qui ont été ajoutés en dessous du bas de baisse. Ce sont des pots factices, puisque la voiture est électrique : elle n’émet donc aucun gaz. Ensuite, il y a cet énorme aileron positionné sur la lunette arrière. Avec cet équipement improbable, la Model 3 ressemble davantage à une spécialiste du drift qu’à une voiture électrique. L’histoire ne dit pas si le conducteur est allé jusqu’à intégrer un système audio pour simuler le bruit d’un moteur thermique. Mais nous ne serions pas étonnés… d’autant que cela existe vraiment !

