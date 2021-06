Audi veut devenir une marque 100% électrique dès 2033

Audi va connaître la plus importante évolution de son histoire. La marque allemande a en effet annoncé vouloir devenir une marque 100% électrique, à l’image de Tesla, à l’horizon 2033. Un changement majeur dans l’industrie et qui se fera en plusieurs étapes.

Les moteurs thermiques vont bientôt appartenir au passé. Tous les constructeurs ont en effet l’électrique pour seul horizon. Audi, par exemple, a annoncé qu’elle allait complètement abandonner les véhicules à essence dès l’année 2033.

C’est dans un communiqué que la marque allemande indique la chose. 2033, cela paraît loin, mais douze ans, ce n’est pas de trop pour achever une telle transition. Cela fait plus de cent ans qu’Audi fabrique des voitures et une telle mue ne se fait pas du jour au lendemain. Il s’agit du changement le plus important de l’histoire de la marque, un véritable défi.

Audi ne fabriquera plus de moteur à essence en 2033

Le PDG Markus Duesmann a ainsi expliqué que tous les nouveaux modèles de la marque produits dès 2026 seront 100% électriques. Après cette date, des voitures thermiques seront toujours assemblées, mais il s’agira de modèles déjà existants. Dès 2033, ces dernières cesseront tout simplement d’être fabriquées. Les modèles hybrides seront également rayés de la liste. Comme l’explique Audi, il existera cependant une exception : la Chine. Ce marché prendra plus de temps, selon ses estimations, et des véhicules à moteur thermiques continueront donc d’être produits localement jusqu’en 2035.

Aujourd’hui, la transition écologique pousse les différents constructeurs à se lancer dans le tout électrique. Les voitures de ce type restent encore très chères aujourd’hui. Il n’y a qu’à voir les modèles les moins onéreux de Tesla ou des grands constructeurs historiques. Néanmoins, la prochaine décennie risque de voir une évolution dans le bon sens de ce marché. Les différents fabricants devront de toute façon y couper, puisque les voitures thermiques neuves seront petit à petit interdites à la vente dans toutes l’Europe. La Norvège sera le premier pays à sauter le pas dès 2025.

Audi commercialise déjà des véhicules électriques aujourd’hui, mais ce marché reste minoritaire. Le constructeur se laisse donc douze ans pour complètement chambouler son organisation et ainsi aller dans le sens de l’histoire.