Nissan lance l’abonnement Nissan Switch : dès 699 $ par mois, changez de voiture en illimité

Nissan expérimente une nouvelle alternative à l’achat ou leasing de ses voitures : Nissan Switch est une offre d’abonnement dès 699 dollars par mois et qui permet de changer de véhicule à l’envi et en illimité parmi une sélection de modèles. Les abonnés peuvent changer de voiture jusqu’à une fois par jour. Il est possible d’annuler ou de suspendre l’abonnement à tout moment.

Nissan annonce le lancement de Nissan Switch, des offres d’abonnement qui permettent de conduire une sélection de véhicules Nissan, avec la possibilité d’en changer en illimité. La première offre à 699 $ par mois (Nissan Switch Select), permet d’opter pour une Altima, Rogue, Pathfinder ou Frontier. Une seconde offre (Nissan Switch Premium) dès 899 $ par mois permet de switcher entre une LEAF PLUS, Maxima, Murano, Armada, Titan, et le coupé 370Z. Enfin, les abonnés Select et Premium peuvent également passer sur une GT-R moyennant dans les deux cas le paiement d’un mois à 899 $, plus 100 $ par jour, pour une durée maximale de 7 jours consécutifs.

Arrêtez l’abonnement à tout moment

Concrètement il suffit de télécharger l’application Nissan Switch, et de choisir votre véhicule. En cas de doute, votre « Concierge » vous aidera à sélectionner un véhicule en fonction de votre voyage et de vos préférences. La première fois, vous payez 495 $ de frais d’activation, en plus du mois correspondant à votre formule. Le service de conciergerie fait alors livrer le véhicule chez vous, et vous aide à y transférer vos effets personnels. Cet employé, formé, peut répondre à toutes vos questions mêmes techniques. Vous pouvez alors prendre la route. Si vous avez envie de changer de voiture demain, c’est très simple : revenez dans l’application, et choisissez votre nouveau modèle.

Cette fois-ci pas de frais d’activation, il n’y a pas de surcoût. Pour autant, votre véhicule sera toujours livré devant chez vous sans coût supplémentaire. Vous partez en vacances ? Il est possible de suspendre votre abonnement, et donc d’économiser au moins 699 $. En cas de gros coup dur, vous ne risquez rien : vous pouvez résilier cet abonnement à tout moment. Nissan expérimente ainsi une troisième voie, à côté de la pleine propriété et du leasing. Une approche appelée à se développer dans les prochaines années. D’autres constructeurs comme Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Audi, Lexus, Volvo, Cadillac, Jaguar ou même des entreprises de location comme Hertz commencent à proposer ce type d’offres aux Etats-Unis.

Néanmoins, il est conseillé de bien calculer avant de se lancer : comme le relève Business Insider, sur trois ans, les sommes que vous dépenserez peuvent potentiellement dépasser le prix d’achat du véhicule. Pour l’heure Nissan Switch est exclusivement disponible aux Etats-Unis, à Houston et dans ses environs.