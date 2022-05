Tesla rappelle 130 000 véhicules à cause d’un bug qui fait surchauffer l’ordinateur de bord

Tesla a annoncé rappeler 130 000 véhicules à cause d’un souci causé par la charge rapide. Un bug qui n’est pas dangereux pour l’utilisateur, mais qui peut être pénible au quotidien, puisqu’il paralyse l’écran de la voiture. Les propriétaires ne devront pas se rendre chez leur concessionnaire, puisque le correctif sera appliqué via une mise à jour.

Plus de 130 000 Tesla sont « rappelées » par le constructeur aux Etats-Unis, selon la National Highway Traffic Safety Administration (via AP). La firme d’Elon Musk doit en effet corriger un souci de taille qui touche le CPU et qui peut potentiellement rendre l'ordinateur de bord inutilisable.

Il s’agit d’un bug qui n’est pas dangereux pour la conduite, mais qui peut toutefois gêner l’utilisateur. Il concerne les Model X et les Model S de 2022 ainsi que les Model 3 et les Model Y de 2021 et 2022.

Tesla a constaté une chauffe anormale du CPU de l'ordinateur de bord

Le bug décrit par Tesla se produit pendant la charge rapide du véhicule. Pendant le processus, le CPU peut surchauffer et ainsi causer des plantages ou un redémarrage de l’ordinateur de bord. Gênant. Cela conduit à un affichage blanc sur l’écran et la désactivation de certaines fonctionnalités bien utiles, comme le dégivrage, la caméra de recul ou encore les capteurs de proximité. De même, l’utilisateur ne pourra plus constater d’un coup d’œil s’il est au moins mort ou en Drive. Dans les faits, cela n’empêche pas de rouler, mais la disparition de ces indicateurs peut être bien pénible et augmenter la chance d’avoir un accident.

A lire aussi – Tesla réduit drastiquement sa production à Shanghai à cause du Covid-19

Tesla dit avoir repéré ce bug après un test de routine destiné à tester l’endurance du CPU. Il ne semble pas toucher beaucoup de monde, puisque le constructeur dit avoir reçu 59 retours « seulement » depuis le début de l’année. Pour régler le problème, les possesseurs de Tesla n’auront pas à aller chez le concessionnaire le plus proche. Le constructeur va en effet publier un correctif directement en ligne. Il suffira de laisser la mise à jour s’installer.

A noter que ce rappel ne touche que les voitures aux Etats-Unis. On ne sait pas si les modèles Européens connaissent le même bug.