IKEA rappelle ce chargeur USB pour des risques d’électrocution et de brûlure

IKEA, le géant suédois des meubles en kit, vient de procéder au rappel d'un chargeur USB vendu dans la grande majorité de ses magasins, y compris en France. Ce produit présente notamment des risques de choc électrique et de brûlure. Les consommateurs sont invités à cesser immédiatement son utilisation et a ramené le produit pour un remboursement.

Comme vous le savez probablement, Ikea a décidé de varier ses activités depuis plusieurs années maintenant. En effet, dans les allées des grands magasins (ou labyrinthes plutôt) de la firme suédois, on ne trouve plus seulement des meubles en kit, mais également des produits dédiés à la domotique, à l'image de ces capteurs de mouvement lancés en novembre 2023 ou des ampoules connectées Tradfri. On y trouve également de l'électronique grand public, comme des chargeurs USB, des multiprises ou des stations pour piles rechargeables à des prix attractifs.

Néanmoins, il y a visiblement un problème avec l'un de ces appareils, à savoir le chargeur USB 40W Akstorm gris foncé. Pour cause, Ikea vient de procéder au rappel de ce chargeur USB disponible dans l'ensemble de ses magasins français. L'opération a été confirmée par le portail officiel Rappel Conso, qui liste l'intégralité des rappels décrétés sur des produits de grande consommation en France.

IKEA rappelle en urgence un chargeur USB pour sa dangerosité

D'après les détails fournis dans le rappel publié sur Rappel Conso, ce câble affiche “des risques de brûlure et de choc électrique causés par l'usure du câble d'alimentation qui se produit lorsque le câble est enroulé autour du chargeur ou plié de manière répétée”. Il ne faut pas prendre ces indications à la légère, les chocs électriques peuvent s'avérer gravissimes selon l'intensité, la durée d'exposition ou encore les pathologies de l'utilisateur (on pense notamment aux personnes cardiaques ou équipées d'un peacemaker).

Il est par ailleurs précisé que ce rappel concerne l'ensemble des chargeurs commercialisés entre le 1er avril 2020 et le 5 décembre 2023. Si vous faites partie des propriétaires de l'un de ses chargeurs USB, le site Rappel Conso vous invite à cesser toute utilisation du produit et à le rapporter au point de vente le plus proche. De son côté, Ikea s'est engagé à rembourser les clients lésés.

Source : Rappel Conso