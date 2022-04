Tesla a vendu plus de 300 000 voitures électriques malgré un « trimestre exceptionnellement difficile »

Tesla a annoncé avoir livré plus de 305 000 véhicules électriques au premier trimestre 2022, un chiffre record conforme aux attentes des analystes, même si la production a souffert des contraintes de la chaîne d'approvisionnement et des fermetures d'usines liées au COVID.

L'entreprise a annoncé début avril qu'elle avait produit 305 407 véhicules, dont 291 189 Model 3 et de la Model Y, 14 218 Model S et Model X au premier trimestre de cette année. Les livraisons ont également augmenté, puisque Tesla a déclaré avoir livré 310 048 véhicules entre janvier et mars, plus qu’au cours de n’importe quel trimestre précédent. En comparaison, au même trimestre l’année dernière, Tesla avait livré seulement 185 000 voitures.

Les expéditions de voitures électriques ont donc atteint un nouveau cap, alors que les constructeurs de voitures du monde entier font face à des problèmes importants sur les chaînes de productions à cause de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, du COVID-19 et de la montée en flèche des prix des matières premières.

Malgré un record de ventes, Tesla a connu un trimestre très difficile

Sur Twitter, Elon Musk a félicité ses équipes, mais a également rappelé que la société avait traversé un début d’année très compliqué. « Ce trimestre a été exceptionnellement difficile en raison des interruptions de la chaîne d'approvisionnement et de la politique de zéro COVID en Chine », peut-on lire dans le message du PDG.

En effet, le mois dernier, Tesla a fermé son usine Gigafactory de Shanghai pendant deux jours en raison d'un pic de cas de COVID-19, et a fermé l'usine une fois de plus la semaine dernière alors que Shanghai continue de faire face à confinement général. L'usine de Shanghai est la plus grande de l'entreprise, produisant à la fois des Model 3 et des Model Y dont une partie est destinée au marché français. Les Model Y destinées au marché européen sont aujourd’hui fabriquées à la nouvelle Gigafactory de Berlin, qui a récemment officiellement débuté la production à la fin du mois de mars.

Si Tesla continue sur cette lancée, le constructeur automobile pourrait bien franchir la barre du million de véhicules expédiés en 2022. On imagine que cela ne sera pas trop difficile, puisque Tesla peut désormais compter sur sa nouvelle usine allemande, et son usine du Texas va également bientôt fabriquer ses premières voitures. Pour rappel, en 2021, Tesla n’était pas très loin du million. La société avait annoncé avoir vendu un total de 936 172 véhicules, ce qui reste plus que n’importe lequel de ses concurrents sur le marché de l’électrique.