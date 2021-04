Télécharger Apple Music APK gratuit sur Android

Apple Music est le service de streaming musical illimité créé par Apple. Des centaines de stations de radio y sont aussi incluses. La plateforme est disponible sous la forme d’une application sur les appareils sous iOS et Android, sur Windows en version navigateur web et enfin sur Amazon Alexa.

Qu'est ce qu'Apple Music ?

Apple Music est la plus récente plateforme en ligne de streaming musical sur le marché. Le service de musique à la demande a été créé par le géant Apple à partir du rachat de Beats, incluant le service streaming audio Beats Music, en mai 2014. Apple Music a finalement été lancé le 30 juin 2015 avec pour conséquence l’interruption du service streaming de Beats. Initialement et exclusivement dédiée pour les appareils Apple, la version Android de l’application a vu le jour en novembre 2015.

Ayant l’intention de viser immédiatement un large public, Apple a mis son application à disponibilité dans 100 pays dès son lancement. Un an après, soit en 2016, 13 pays ont été rajoutés à la liste. La mise à jour de 2020 a permis de constater qu’actuellement, Apple Music est disponible dans 167 pays.

Depuis sa création, Apple Music a continué de satisfaire sa clientèle en proposant des contenus variés. En plus d’une bibliothèque musicale adaptée à tout genre d’auditeur, Apple a créé la station de radio Beats 1 en souvenir de Beats Music. Elle est disponible à l’écoute 24h/24 et 7j/7. Actuellement, on peut y voir des millions de titres, de centaines de stations radio, dont plusieurs basées en France.

Apple Music propose un vaste choix de contenu multimédia pour ses utilisateurs, incluant de la musique, des clips vidéo, des stations radio et récemment des stations TV. La plateforme est surtout appréciée pour l’assistant virtuel de la firme de Cupertino. Siri est à l’écoute de toutes les envies de son utilisateur et adapte les playlists en fonction de l’humeur ou l’heure de la journée.

Une facilité de communication et de paramétrage, combiné avec une richesse multimédia, ont fait d’Apple Music, le second service de streaming musical le plus utilisé avec plus de 60 millions d'utilisateurs.

Pourquoi utiliser Apple Music ?

Apple Music propose à ses utilisateurs une refonte de la bibliothèque média en élargissant son champ d’action. À part la possibilité de synchroniser la bibliothèque afin d’accéder à votre bibliothèque musicale et aux morceaux téléchargés à partir d’Apple Music sur tous les appareils, différents services sont aussi proposés par la plateforme. Parmi eux, un vaste catalogue de stations radio, des concerts, des séries qui sont accessibles à tout moment en ligne et hors ligne pour la version payante du service.

Interface principale

L’interface d’Apple Music est épurée, simple et bien organisée. En quelques défilements, les utilisateurs peuvent accéder facilement aux contenus multimédia proposés par la plateforme.

On y retrouve l’une des plus grandes offres musicales disponibles en ligne. On y découvre quotidiennement une série de playlists recommandée afin d’écouter de la musique ou visionner des concerts selon les goûts de l’utilisateur. On peut également écouter plusieurs stations radio dont Beats 1, créer sa propre playlist. Apple Music offre également la possibilité de télécharger les morceaux pour une écoute hors connexion.

Musique

Apple Music propose actuellement plus de 70 millions de titres. L’utilisateur pourra profiter de cet éventail de chansons gratuitement et sans publicités à partir de son smartphone ou son ordinateur. Il peut créer sa propre liste de lecture, obtenir des mixages personnalisés et des meilleurs choix en fonction de la musique qu’il préfère grâce à l’application Listen Now.

L’utilisateur peut rechercher de la musique à partir des paroles directement dans l'application ou juste demander à Siri. Il peut aussi télécharger et diffuser de la musique directement sur son Apple Watch même s’il n’a pas son téléphone entre les mains.

Récemment, les paroles s’affichent automatiquement à l’écran pendant leur diffusion. Cette nouvelle fonction est bien entendu paramétrable selon les préférences de son utilisateur.

Stations radio

L’abonnement à Apple Music permettra à ses utilisateurs de syntoniser en même temps trois stations de radio en direct : Apple Music 1, Apple Music Hits et Apple Music Country. Chaque station propose des émissions animées par les plus grands noms de la musique. L’utilisateur pourra écouter librement du contenu en direct, connaître les émissions à venir et écouter des émissions diffusées antérieurement sur demande.

On peut également créer sa propre station de radio à partir de la musique qu’on a jouée en boucle ou qu’on a aimée. De plus, il est possible d’enregistrer les chansons que l'on a écouté sur une station personnalisée ou une station de radio en direct sur Apple Music. L’usager peut voir les stations de radio qu’il a récemment syntonisées en consultant la section Récemment écoutées.

Période d’essai gratuite avant abonnement payant

Le service gratuit d’Apple Music offre à tous la possibilité de s’abonner à la plateforme et de profiter de tous les titres, séries, concerts et stations de radio, et ce, sans aucune coupure ni publicité. Toutes les fonctionnalités sont à la portée des nouveaux utilisateurs sans aucun engagement payant. Une fois l’identifiant Apple créé, le service leur mettra à disposition tout le panel multimédia disponible.

Cette période d’essai de trois mois est la plus longue de toutes les versions gratuites sur les plateformes de streaming média. Les clients auront assez de temps pour profiter des services proposés par la plateforme avant de basculer vers l’abonnement payant.

Il y a aussi l’abonnement étudiant pour les étudiants inscrits dans des universités ou des établissements d’enseignement supérieur. Apple Music leur est proposé à un tarif mensuel réduit pour une durée maximale de 48 mois.

L’abonnement familial pour sa part concerne jusqu’à six personnes. Ces dernières auront un accès illimité à Apple Music sur leurs appareils et chaque membre bénéficie de sa propre bibliothèque musicale et de recommandations musicales personnalisées.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités d’Apple Music ?

Apple Music TV

Annoncée en octobre 2020, Apple Music TV est un nouveau service apporté par Apple. Il s’agit d’une chaîne de télévision en ligne qui diffuse un flux musical vidéo 24h/24. Le service comprend des vidéoclips populaires, des nouvelles sorties cinématographiques exclusives à la plateforme, des spectacles et des événements en direct ainsi que des talkshows. Il est à noter qu’Apple Music TV n’est pour le moment disponible qu’aux États-Unis sur Apple Music, mais également via l'application Apple TV.

Le service est nativement intégré dans tous les appareils de marque Apple, il suffit d’activer le mode en ligne afin de profiter de Apple Music. Il est compatible avec tous les iPhone, iPad et iPod Touch à partir de la mise à jour 8.4.

Pour les appareils fonctionnant à partir de la version Android 5.0, il faut se rendre dans le Play Store pour télécharger gratuitement l’application.

Apple Music est également disponible sur Amazon Alexa.

Quelles sont les alternatives à Apple Music ?

Deezer

En termes de plateforme streaming, Deezer est une des principales alternatives à Apple Music. Il s’agit d’une plateforme de distribution numérique dédiée à l'écoute de musique en streaming sous la forme d'un site web et d'application mobile. Tout comme Apple Music, Deezer propose deux formules : une formule gratuite permettant une écoute illimitée avec publicités et un abonnement payant offrant une écoute illimitée, de bonne qualité et sans publicités. La plateforme est disponible sur tous les appareils disposant d’un navigateur internet, sur les appareils mobiles sous Android ou iOS, sur les smart TV et naturellement sur PC et Mac.

Spotify

Spotify est l’un des pionniers du streaming musical. La plateforme une infinité de contenus musicaux ainsi que des podcasts réunis dans des playlists variées. Très ergonomique, Spotify offre une consultation de contenu gratuite entrecoupée par des publicités pendant 30 jours. Ensuite, libre aux utilisateurs de basculer vers la version payante avec un son de bonne qualité et non interrompu. L’application Spotify est disponible gratuitement sur les appareils Android et iOS et sur tous les navigateurs web.

Amazon Music

Avec plus de 50 millions de titres proposés sur la plateforme de streaming, Amazon Music Unlimited offre un mois d’écoute gratuite à tous. Il suffit d’avoir un compte Amazon afin d’accéder à ces morceaux, vidéos, concerts et stations radio. Les 30 jours écoulés, les utilisateurs peuvent se souscrire à des abonnements annuels ou mensuels, garantissant l'accès aux titres sans aucune interruption publicitaire.

L’interface de la plateforme est entièrement personnalisable. Elle est dotée d’une capacité d’analyse du profil utilisateur de sorte qu’elle peut leur soumettre playlists et recommandations personnalisées. Amazon Music est disponible sur les OS mobiles, sur certaines voitures intelligentes, smart TV et Amazon Alexa.

