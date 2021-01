Télécharger Skype, la plateforme leader des discussions instantanées

À ses débuts, Skype permettait à deux utilisateurs de téléphoner librement depuis deux ordinateurs ou deux smartphones. Aujourd’hui, la plateforme met un point d’honneur à réunir tous les internautes à travers le monde. L’application est la messagerie instantanée de prédilection des professionnels comme des particuliers. En quoi est-elle si exceptionnelle ?

Pourquoi utiliser Skype ?

Le logiciel Skype passe des appels téléphoniques, des partages d’écran et des conférences vidéos.

Des services de haute qualité

Skype est le pionnier de l’appel international. L’application apparue en 2003 au Luxembourg a été la première application web à proposer ce service à l’échelle internationale. Aujourd’hui, la plateforme réunit plus de 6 millions d’abonnés.

Facile d’utilisation, l’interface est à la portée des utilisateurs, toutes tranches d’âges confondus, ce qui n’est pas le cas de toutes les applications de tchat vidéo.

L’accessibilité est aussi un atout de taille. Les services basiques (appel audio à deux, vidéoconférence et messagerie instantanée) sont gratuits. Vous pouvez cependant approfondir et enrichir les options en vous acquittant d’un forfait mensuel. L’abonnement permet à tous les internautes à travers 27 pays de se contacter, d’échanger et de discuter à plusieurs, même sans être titulaire d’un compte Skype.



Un programme dédié aux professionnels

Skype s’adresse à tout type d’utilisateurs. La plateforme dédie l’application Microsoft Skype Entreprise aux professionnels à l’affût d’un service pro. Le programme informatique intégré aux programmes Microsoft Office Skype Entreprise soulève bon nombre d’avantages, dont les appels d’affaires à prix abordables. Les frais sont d’autant plus divisés si les interlocuteurs utilisent en simultané l’outil Skype. La facilitation des échanges entre les groupes d’affaires augmente ainsi la productivité. Le service réduit les déplacements chronophages et privilégie les échanges rapides et directs.

Skype a aussi mis sur pied son logiciel Skype Manager. Le programme informatique vise à contrôler les frais et les dépenses d’une entreprise dans les services téléphoniques. Il met à votre disposition un compte principal qui centralise l’ensemble des données liées aux dépenses de communication à distance. Le logiciel assure aussi la fluidité de la communication, aussi bien entre en interne (entre les employés) qu’en externe (entre l'entreprise et les clients).

Quelles sont les nouveautés de la dernière version de Skype ?

Soucieux d’optimiser l’expérience utilisateur, Skype se lance dans la course à la nouveauté. Voici les dernières fonctionnalités mises en place.

Apparition de la version Skype 8.67

Microsoft dévoile l’apparition d’une nouvelle version de Skype baptisée Skype 8.67. La pépite du Web prend en charge le « Mode Ensemble ». Celui-ci emmène les participants d’une réunion au sein d’un espace virtuel qui peut revêtir plusieurs formes (un amphithéâtre, une salle de conférence, un studio…).

La fonctionnalité a pour objectif de détendre l’atmosphère et d’acclimater les utilisateurs à l’environnement numérique. Cependant, son usage nécessite un nombre minimum de 5 participants.

Une autre fonctionnalité dénommée « Grande Grille » affiche l’image de tous les participants d’une grande réunion. La nouvelle version a également supprimé les bugs qui nuisent à la fluidité des échanges. Le problème se déclenchait principalement sous Mac OS. La plateforme a aussi supprimé le phénomène de gel de vidéo qui surgit lors d’un appel.

Adoption des bulles de conversion API

Les bulles de conversation API, ces petites icônes rondes qui s’incrustent au premier plan, ont le vent en poupe ces dernières années. Pratiques, les images amusantes donnent un accès direct à la conversation en cours. Skype s’est approprié la tendance dans le but de redorer sa messagerie.

Cependant, la prise en charge des bulles de conversation API requiert une configuration. Les utilisateurs doivent intégrer dans la plateforme de nouvelles interfaces de programmation qui permettront la compatibilité entre les deux systèmes.

La fonctionnalité Meet now

L’option « Meet Now » est une fonctionnalité qui apporte un brin de nouveauté au sein de la communauté Skype. Le système autorise les nouveaux utilisateurs non titulaires d’un compte à rejoindre une vidéoconférence en cours.

Pour ce faire, le demandeur crée une réunion, récupère son lien et le distribue aux principaux participants. Il suffit ensuite de coller le lien pour rejoindre la réunion audio ou vidéo. Le système supporte jusqu’à 50 participants.

Par ailleurs, la fonctionnalité embarque plusieurs options, comme :

l’enregistrement des appels

le partage du contenu pendant 30 jours à compter de la date de la conférence

la modification de l’arrière-plan tout au long de la conférence

Cette fonctionnalité a été mise au point dans le but de contrer l’ascension de Zoom (son concurrent) tout en répondant aux attentes des internautes.

Les appels à 100

Les utilisateurs attendent avec impatience la fonctionnalité « Appel à 100 » que Skype a récemment suggérée. Pour rappel, l’outil de visioconférence ne peut recevoir que 50 utilisateurs dans un groupe de discussion. La plateforme a alors promis de mettre sur pieds le programme des Appels à 100 pour les abonnés du programme Insider. Pour l’heure, les internautes attendent la version bêta.

Cette décision fait suite à la montée en puissance de Teams, un service de visioconférence des professionnels. L’application est capable de rassembler 300 utilisateurs au sein d’un même appel téléphonique ou d’une vidéoconférence.

Avec quel OS Skype est-il compatible ?

Skype a l’avantage d’être compatible avec tous les terminaux, à condition de savoir configurer l’appareil dans les règles de l’art.

Skype et les navigateurs

Skype est compatible sur Windows, sur Mac et sur Linux. D’ailleurs, une nouvelle version de Skype a vu le jour et se marie parfaitement avec le système d’exploitation Windows 10. La version 8.61 consiste en une version Électron qui a remplacé la technologie React Native.

Comme d’habitude, les utilisateurs profiteront de deux versions : une version de bureau disponible sur le site skype.com et une autre version issue de Microsoft Store. Skype8.61 embarque plusieurs améliorations en matière d’appels téléphoniques, de qualité de l’image des vidéoconférences et de modération des conversations. Il est à noter que les PC sous Windows 7 et Windows 8/8.1 peuvent toujours utiliser les versions antérieures de Skype.

Skype et les appareils mobiles

Skype est également compatible avec tous les supports mobiles : les tablettes et les smartphones. L’application est disponible sur les iPhone et les iPad qui utilisent la version supérieure d’iOS9. Cette dernière supporte la version 8.34 de Skype.

Les smartphones sous Android peuvent aussi profiter des fonctionnalités de la plateforme, à condition d’utiliser le système d’exploitation Android 4.0.4 et plus.

Vous pouvez également effectuer des appels depuis Alexa. Votre Xbox peut aussi servir de support aux discussions à distance.

Quels sont les abonnements d’appel de lignes téléphoniques de groupe de Skype ?

L’ensemble des services de Skype est libre, mais implique une limitation du nombre de participants. Si vous souhaitez effectuer des échanges à plusieurs à travers le monde, vous devez vous acquitter d’un abonnement mensuel. Skype propose une diversité de formules en fonction du pays.

Pour discuter en live à travers la France, Skype vous propose une alternative : les appels limités et illimités. Un abonnement de 13 euros par mois vous permet de profiter d’appels illimités sur les téléphones fixes et mobiles. La plateforme vous accorde un mois d’essai gratuit. Un abonnement de 6,5 euros par mois donne droit à des appels dans la limite de 400 minutes. Pour passer des appels à l’échelle mondiale, choisissez entre les formules à :

5 euros pour passer des appels de 190 minutes

10 euros pour appeler pendant 380 minutes

25 euros pour discuter pendant 955 minutes

Vous profitez d’une diversité de choix de paiement : Visa, MasterCard, PayPal, virement bancaire, Diners, JCB, Discover, Skrill…

Quelles sont les meilleures alternatives à Skype ?

Skype fait aujourd’hui face à plusieurs rivaux qui n’ont de cesse de se mettre à jour pour répondre aux besoins d’échanges des utilisateurs.

Zoom

Zoom est une plateforme de téléconférence et d’appel destinée aux PME. L’application est l’œuvre de la société américaine de service de téléconférence du même nom. La solution pro permet de :

discuter en vidéo

partager votre écran

partager des données analytiques lors d’une conférence

réaliser des réunions pro grâce à la fonction Tableau Blanc

utiliser des outils de gestion de tâches

L’instrument est compatible avec Windows, Mac OS, Linux, Android et iOS Phone/iPad. Zoom invite ses utilisateurs à organiser et administrer des réunions en vidéo HD, en audio et en messagerie instantanée. Les organisateurs peuvent aussi créer des salles virtuelles.

Ionos

Ionos est aussi un grand rival de Skype. L’application est gratuite et facile à utiliser. Son usage n’implique aucunement l’installation d’un logiciel, car les services sont disponibles depuis sa page d’accueil.

La participation à une conférence ne requiert aucun compte. Toutefois, les participants doivent se soumettre à un filtre par un mot de passe que partagera l’organisateur avant la tenue de la réunion.

L’outil se destine aux PME qui souhaitent s’affranchir des contraintes de collecte des données imposées par les autres plateformes de communication à distance. L’interface supporte les groupes composés de 24 participants dans une vidéoconférence. Par ailleurs, Ionos est optimisée uniquement pour Edge et Chrome.

Jitsi

Jitsi est un logiciel libre qui s’adresse aux internautes souhaitant discuter en toute sécurité. La plateforme a instauré un système de cryptage de l’ensemble des données des utilisateurs. Le paramètre codifie les informations énoncées tout au long de la conférence. Le mode peut être activé et désactivé par un simple bouton.

En règle générale, Jitsi n’impose aucune restriction de nombre de participants. Tout dépendra donc de la capacité des ordinateurs et de la qualité de la connexion internet. Jitsi est accessible même sans un compte. La plateforme propose une extension appelée Jitsi Meet. Cette dernière facilite l’ajout de nouveaux participants dans une conversation par l’envoi d’un simple lien.