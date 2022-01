Skype impose un nouveau captcha ultra compliqué, un enfer pour se connecter

Skype a introduit une procédure de connexion inédite pour les nouveaux utilisateurs. Pour qu’ils puissent entrer dans l’application, il leur faut désormais compléter un captcha infernal… dix fois de suite. De quoi en décourager plus d’un.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Skype existe encore. La messagerie de Microsoft inaugure même un nouveau système de connexion, puisqu’il est maintenant nécessaire de remplir des captcha pour y accéder. Non seulement ces petits « jeux » sont très difficiles, mais le logiciel vous demander de les compléter dix fois de suite.

Ce captcha a été repéré par Bleeping Computer et ne concerne que les nouveaux utilisateurs. Si vous possédez déjà un compte Microsoft et que vous tentez de vous connectez, vous ne l’aurez pas. En revanche, si vous créez un compte exprès, vous devrez y passer.

Skype impose le captcha le plus pénible d’Internet

Pour rappel, un captcha est une manipulation que vous devez effectuer pour prouvez que vous n’êtes pas un robot. Cela peut prendre la forme de lettres à recopier ou d’images à identifier. Celui de Skype est plus fourbe. Ce captcha propose un jeu sadique : un cercle contient une multitude de flèches et il faut le tourner jusqu’à ce que deux de ces flèches pointent vers le haut. Il ne faut pas mettre trop longtemps à valider l’énigme, sous peine de recommencer.

A lire aussi – Skype n’est pas mort : Microsoft dévoile son nouveau design

Non seulement ce « jeu » est inutilement complexe mais il faut le répéter… dix fois. Plus encore, le logiciel ne vous informe pas si vous vous êtes trompé. Il faut attendre la fin afin de savoir si votre connexion est prise en compte ou non. Une véritable épreuve.

Sur Reddit, certains utilisateurs affirment avoir passé une demi-heure à vérifier ce captcha (alors que cela ne prend en général pas plus de 30 secondes). Le jeu des flèches ne serait pas le seul processus de validation, puisque d’autres tout aussi pervers ont également été repérés.

Bleeping Computer a contacté Microsoft afin d’en savoir plus. S’agit-il d’une erreur, d’une manipulation pour inciter les gens à passer sur Teams ? En tout cas, la firme de Redmond a répondu qu’elle « enquêtait ». Pour l’instant, il faudra donc passer cette terrible épreuve pour vous connecter si vous n’avez pas de compte Microsoft. Il existe cependant une astuce : il est plus rapide d’en créer un en amont puis de vous connecter au logiciel. Ou alors, vous pouvez toujours utiliser un autre outil de discussion, comme Discord.

Source : Bleeping Computer