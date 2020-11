Zoom, Skype, Meet : il est possible de deviner vos mots de passe grâce aux mouvements de vos épaules

Lors d'une visioconférence sur Zoom, Skype ou encore Google Meet, il est possible de déterminer quels mots vous tapez sur le clavier de votre ordinateur en étudiant les mouvemenst de vos épaules, révèle une étude. Grâce à cette astuce, des pirates pourraient théoriquement deviner tous vos mots de passe.

Dans une étude publiée ce 22 octobre 2020, des chercheurs de l'Université du Texas à San Antonio et de l'Université de l'Oklahoma affirment qu'il est possible de découvrir ce qu'un utilisateur tape sur le clavier de son ordinateur lors d'un appel vidéo sur Zoom, Skype, Google Meet, Hangouts et consorts. “Si un participant à un appel vidéo ne fait pas attention, il peut révéler ses informations privées aux autres participants sans s'en rendre compte” met en garde le rapport de l'étude.

Pour déceler ce qu'un internaute écrit pendant une visioconférence, les chercheurs analysent dans les détails les mouvements des épaules. En analysant ces mouvements parfois imperceptibles, ils sont parvenus à déterminer quels sont les touches du clavier utilisées. En couplant les données recueillies avec un large panel de mots les plus utilisés de la langue anglaise, ils devinent avec une précision de 93% tout ce que les participants écrivent sur leur ordinateur.

Les chercheurs recommandent de flouter vos épaules lors d'un appel vidéo

L'expérience a été facilitée par la haute qualité des flux vidéo proposés par Skype, Meet ou Zoom. Plus la vidéo est de qualité, plus les mouvements des épaules sont perceptibles, précisent les chercheurs. Les experts estiment donc qu'il s'agit d'une grave faille de sécurité mettant les données personnelles et la vie privée des utilisateurs en danger.

En effet, un pirate qui parvient à s'incruster dans une réunion sur Zoom est théoriquement en mesure de collecter les mots de passe que vous tapez sur votre clavier pendant l'appel. Pour ça, il lui suffit d'enregistrer le flux vidéo et de le soumettre à un logiciel capable d'analyser les mouvements des épaules. Lors d'une expérience réalisée en conditions réelles, les chercheurs ont pu collecter sans difficulté 18% des mots de passe tapés par des usagers. Pour l'heure, rien n'indique néanmoins que des pirates exploitent activement cette vulnérabilité.

Pour protéger les utilisateurs d'éventuelles tentatives de piratage, les chercheurs recommandent aux services de visioconférence comme Zoom, Skype ou Meet de flouter automatiquement les épaules lorsque l'internaute tape sur son clavier. La plupart des services permettent d'ailleurs déjà de flouter l'arrière plan lors d'un appel vidéo.

Source : Cornell University