Redmi Note 14 5G : Leclerc casse le prix du très bon smartphone Xiaomi

Profitez vite de cette offre venant du site Leclerc ! Jusqu'à demain soir, le très bon Xiaomi Redmi Note 14 5G bénéficie d'une remise de 34 %. Grâce à cette réduction, le smartphone passe sous la barre des 200 euros seulement.

Jusqu'à ce samedi 7 juin 2025 inclus, une sélection de smartphones Xiaomi en promotion est mise en avant par le site e-commerce français Leclerc. Parmi cette sélection, on peut trouver le Redmi Note 14 5G. Proposé dans un coloris noir, le smartphone est à 197,93 euros au lieu de 299,90 euros grâce à une remise immédiate de 34 % de la part de l'enseigne de la grande distribution. Pour bénéficier de la réduction, il est conseillé d'être titulaire de la carte Leclerc.

Dévoilé par Xiaomi en janvier 2025, le modèle 5G du Redmi Note 14 est équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 × 1080 pixels, une densité de 394 ppp et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone du constructeur chinois dispose aussi d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un processeur MediaTek Dimensity 7025-Ultra, d'un espace de stockage extensible jusqu'à 1 To, d'une batterie de 5110 mAh avec charge rapide à 45W et du système Android 14 basé sur HyperOS.

À propos de la partie APN, les futurs propriétaires du smartphone pourront profiter d'un capteur principal de 108 MP, d'un capteur ultra grand angle de 8 MP, d'une caméra macro de 2 MP et d'une caméra frontale de 20 MP. Enfin, la connectivité du Xiaomi Redmi Note 14 5G inclut la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS, le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, l'USB-C, une prise jack de 3.5 mm, un lecteur d'empreintes sous l'écran et la reconnaissance faciale.