La tablette Redmi Pad SE de Xiaomi atteint presque la barre des 100 €

Une tablette Xiaomi devient abordable sur le site Leclerc, lors des soldes d'hiver 2025 ! La Redmi Pad SE atteint presque la barre des 100 euros au cours de l'événement commercial en France.

L'enseigne française de la grande distribution Leclerc profite des soldes d'hiver 2025 pour baisser le prix d'une tablette Xiaomi. En ce moment, la Redmi Pad SE proposée dans un coloris gris est à 100,68 euros au lieu de 130,68 euros grâce à une remise immédiate de 30 euros. Pour information, même s'il s'agit d'une réduction immédiate effectuée par l'enseigne, il est conseillé d'être titulaire de la carte Leclerc. La promotion est en effet réservée aux porteurs de la carte de fidélité.

Fonctionnant sous le système d'exploitation Xiaomi HyperOS basé sur Android et alimentée par une batterie de 6 650 mAh, la Redmi Pad SE liée à l'offre Leclerc est une tablette qui possède un écran tactile de 8,3 pouces avec une définition de 1340 x 800 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 90 Hz. On peut trouver aussi une mémoire vive de 4 Go de RAM, un processeur MediaTek Helio G85, un espace de stockage de 64 Go extensible jusqu'à 2 To (via une carte microSD non fournie).

La tablette Xiaomi est également équipée d'une caméra arrière de 8 MP, d'une caméra frontale de 5 MP, d'un double haut-parleur avec prise en charge du Dolby Atmos, du Wi-Fi 5 et de la technologie sans fil Bluetooth 5.3. Pour terminer, la Xiaomi Redmi Pad SE est accompagnée d'un câble USB Type-C.