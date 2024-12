Tablette Xiaomi : belle offre à saisir sur la Redmi Pad Pro chez E. Leclerc

C'est Noël avant l'heure sur le site E. Leclerc ! En vue des fêtes de fin d'année, l'enseigne française de la grande distribution effectue une belle offre à saisir sur la tablette Xiaomi Redmi Pad Pro.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Plus de six mois après son lancement officiel, la Redmi Pad Pro fait l'objet d'un bon plan intéressant chez E. Leclerc. Jusqu'au 25 décembre 2024 et dans la limite des stocks disponibles, la tablette Xiaomi est vendue à 229 euros au lieu de 299 euros.

Pour information, la remise immédiate de 70 euros est réservée aux possesseurs de la carte de fidélité de l'enseigne. Cette carte peut être obtenue gratuitement en ligne ou en magasin. Aussi, la livraison de la tablette est offerte si le retrait du produit se fait en magasin E. Leclerc.

À propos de ses principales caractéristiques, le modèle Pro de la Redmi Pad possède un écran tactile de 12 pouces avec une définition de 2560 x 1600 pixels, une résolution de 249 ppp et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La tablette tactile Xiaomi liée à l'offre E. Leclerc dispose aussi d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, du processeur Snapdragon 7s Gen 2, d'un espace de stockage de 128 Go extensible jusqu'à 1,5 To, de deux caméras frontale et arrière de 8 MP chacune, du Wi-Fi 6 et de la technologie sans fil Bluetooth 5.2. Enfin, l'appareil est accompagné d'un adaptateur, d'un câble USB Type-C et d'un outil d'extraction de carte SD.