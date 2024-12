Si vous avez budget ne dépassant pas les 200 euros pour vous offrir une tablette Xiaomi, alors l'offre qui va suivre va sûrement vous intéresser. Avant la période de Noël, le groupe Fnac/Darty propose la Redmi Pad SE sous forme de pack à moins de 180 euros.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PACK XIAOMI REDMI PAD SE (FNAC)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PACK XIAOMI REDMI PAD SE (DARTY)

Pour la dernière ligne droite des achats de Noël, nous vous invitons à prendre la direction de la Fnac ou de Darty où les deux sites du groupe français vous permettent d'avoir un pack Xiaomi en promotion. Constitué de la tablette Redmi Pad SE et d'un étui de protection, le pack vendu par Fnac/Darty est à 179,99 euros au lieu de 229,99 euros. Cela correspond à une remise immédiate plus de 20 % de la part des deux marchands.

Fonctionnant sous le système d'exploitation MIUI Pad basé sur Android et alimentée par une batterie de 8000 mAh, la Redmi Pad SE possède un écran tactile Full HD+ de 11 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels, une résolution de 249 ppp et un taux de rafraîchissement maximal de 90 Hz. On trouve aussi une mémoire vive de 4 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go extensible jusqu'à 1 To, un processeur Snapdragon 680, une caméra arrière de 8 MP, une caméra frontale de 5 MP, quatre haut-parleurs, le Wi-Fi et la technologie sans fil Bluetooth 5.0. Enfin, la tablette Xiaomi est accompagnée d'un adaptateur secteur et d'un câble USB.