Switch : les ventes explosent, Nintendo n’a pas peur de la concurrence

Doug Bowser, président de Nintendo of America, s'est exprimé après la présentation de la société à l'E3 2021. La conférence Nintendo a sans doute été le point culminant de l'événement de cette année et a confirmé que la Switch se vend mieux que jamais.

Alors que la Switch a presque cinq ans et doit faire face à une concurrence croissante provenant des nouvelles consoles de Sony et Microsoft, le succès de la console de Nintendo ne démérite pas.

Doug Bowser affirme que le lancement de nouvelles consoles est “de bon augure pour l'industrie”. Il a ainsi expliqué à The Verge que la nature hybride de la Switch lui vaut d'occuper “une position unique” qui la différencie des consoles plus traditionnelles, et qu’on ne trouve rien d’équivalent sur le marché actuellement. Ceci explique pourquoi la Switch se vend toujours aussi bien et n’a pas été impactée par les lancements de la PS5 ou de la XboX Series X.

Les ventes de Switch n'ont pas été touchées par la pandémie ni la pénurie de composants

Lors de l’E3 2021, certains fans ont pu être déçus de ne toujours pas avoir droit à une présentation officielle de la Switch Pro, qui fait pourtant parler d’elle depuis des mois. Cela étant, Nintendo a dévoilé la suite très attendue de Breath of the Wild et a également annoncé la sortie de Metroid Dread, prévue pour le 8 octobre prochain.

Comme pour la plupart des entreprises de jeux vidéo, l'année écoulée a été à la fois un défi et une opportunité pour Nintendo. La société a d’ailleurs signé des résultats records sur son exercice 2020/2021, notamment grâce à la Switch et à certains de ses jeux ultra-populaires pendant la pandémie comme Animal Crossing : New Horizons, qui donnait l’occasion aux joueurs de s'évader et d’interagir socialement.

Pour Doug Bowser, les équipes Nintendo se sont très bien adaptées et ont su relever les défis qui leur faisaient face et répondre à la demande des joueurs. Maintenant que les restrictions sont levées, les comportements devraient changer. Pas de quoi inquiéter Nintendo. Si les joueurs vont certainement vouloir voyager et profiter à nouveau, Doug Bowser s’en réjouit. Il déclare “la Nintendo Switch est l'un de ces appareils qu'ils peuvent emporter avec eux lors de leurs différents voyages. Ce positionnement nous semble toujours incroyablement pertinent.”

Source : The Verge