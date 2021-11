L’ex-patron de Nintendo s’invite à une conférence Xbox et tacle Microsoft là où ça fait mal

On imaginait mal Reggie Fils-Aimé animer une conférence Xbox et pourtant, l'ancien PDG de Nintendo of America était bien présent lors d'un événement réunissant les grands noms du jeu vidéo chez Microsoft. L'occasion pour lui de glisser quelques remarques cinglantes à propos de la console. Tout en gardant sa sympathie légendaire.

La surprise a été générale lorsque les caméras se sont allumées sur Reggie Fils-Aimé lors de la conférence commémorant les 20 ans de la Xbox. On ne s'attendait pas vraiment à retrouver l'ancien patron de Nintendo USA au milieu des têtes pensantes derrière la console de Microsoft et encore moins pour en vanter les mérites. “Je suis sûr qu'à ce stade, vous vous demandez ce que l'ancien PDG de Nintendo of America fait à un événement Xbox”, a-t-il commencé avec humour. “Je ne sais pas non plus ce que je fais ici“.

Autour de lui se trouvait Bonnie Ross, patron de 343 Industries, en charge du nouveau Halo Infinite, Peter Moore, vice-président de la branche Interactive Entertainment Business de Microsoft, Ed Fries, ancien patron de Microsoft Game Studios et Robbie Bach, prédécesseur de Phil Spencer au poste de patron de Xbox. Tous se sont ainsi étendus sur les réussites de la console, l'origine du projet et sur ce que l'avenir lui réserve.

L'ancien patron de Nintendo vante les chiffres de la Wii et trolle Microsoft

La discussion se poursuit pendant une quarantaine de minutes et Reggie Fils-Aimé assure son rôle d'animateur à la perfection. Mais l'ancien patron n'a visiblement pas pu passer à côté de l'occasion de mettre Nintendo sur le devant de la scène. L'homme d'affaire n'hésite notamment pas à souligner devant ses anciens concurrents qu'à l'époque de la Xbox 360, la firme nippone dominait le marché avec la Wii, “la console la plus vendue” comme il aime à le rappeler.

Reggie Fils-Aimé se dit également très “fier des innovations auxquelles [il a] participé, qu'il s'agisse de la Nintendo DS avec deux écrans, un écran tactile, le premier appareil de masse à écran tactile dans le domaine de l'électronique grand public”, ainsi que du “travail effectué sur la Switch”, qui continue de se vendre comme des petits pains.

La pique la plus notable est sans doute sa réponse à Peter Moore, qui s'est aventuré à espérer voir un jour des jeux de sports en 3D tourner sur une Microsoft Surface. Ce à quoi l'ex-patron de Nintendo lui a répondu : “peut-être sur votre Nintendo 3DS”. Un trait d'humour qui n'est probablement que cela, mais qui met l'accent sur une guerre des consoles qui n'est pas près de se terminer.