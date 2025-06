Google Maps et Gmail changent de look sur les montres connectées, voici leur nouveau style

Un changement visuel majeur se prépare sur les montres connectées sous Wear OS. Deux applications bien connues commencent déjà à afficher ce nouveau look. Ce n’est qu’un début, mais il annonce une refonte plus large de tout l’écosystème Google.

Google s’apprête à généraliser son nouveau langage visuel baptisé Material You Expressive, une évolution de Material You, déjà utilisé sur Android. Ce style plus vivant, coloré et modulable arrivera officiellement avec Android 16 en septembre. Mais sans attendre cette mise à jour, la société commence à l’introduire discrètement dans certaines applications sur Wear OS 5, son système d’exploitation pour montres connectées. L’objectif est clair : unifier l’apparence des applis sur smartphones et montres.

Deux applications principales affichent déjà ce changement : Google Maps et Gmail. Les premiers utilisateurs repèrent ces nouvelles interfaces sur leur Pixel Watch ou leur Galaxy Watch. Le déploiement n’est pas encore généralisé, mais les différences sont déjà visibles. L’accent est mis sur des boutons plus grands, des couleurs plus marquées et une organisation mieux pensée pour les petits écrans circulaires.

Google Maps et Gmail adoptent progressivement Material You Expressive sur Wear OS

Dans Google Maps, la nouvelle interface propose de gros icônes colorés, des boutons de navigation plus visibles et un accès direct aux adresses fréquentes comme « Domicile » ou « Travail ». Les modes de déplacement s’affichent maintenant sous forme de pastilles compactes, mieux adaptées aux gestes rapides sur écran tactile. Ce nouveau look a été repéré par l’utilisateur Telegram Hardik, qui a partagé des captures d’écran réalisées sur une Galaxy Watch 4 équipée de la version 25.23.01 de l’application.

Du côté de Gmail, les boutons comme « Répondre », « Marquer comme non lu » ou « Ouvrir sur le téléphone » changent aussi de forme et de couleur. Certains éléments s’élargissent, les arrière-plans deviennent plus expressifs, et l’organisation générale est plus intuitive. Ces ajustements suivent les mêmes lignes que les récents changements apportés à Google Keep, déjà repensé pour Wear OS avec des éléments similaires.

Ce design vise à rendre l’interface plus lisible, plus accessible et surtout plus cohérente sur les écrans circulaires. Google semble vouloir harmoniser l’ensemble de ses applications autour d’un style commun, qu’il s’agisse des smartphones, des montres ou bientôt des tablettes. Ces premières modifications montrent clairement la direction prise, même si leur déploiement reste encore limité.