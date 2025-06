Google Photos se transforme, découvrez sa nouvelle interface en vidéo

La refonte de l'application Google Photos approche et on a déjà un aperçu de ce à quoi elle va ressembler. Cette vidéo nous montre l'interface de retouche, dans laquelle vous passerez le plus de temps.

Android 16 est déjà installé sur de nombreux smartphones Pixel de Google. Pourtant celles et ceux qui ont fait la mise à jour ont pu constater qu'il y avait très peu de changements au final. C'est normal, la grande refonte graphique prévue par le passage au Material 3 Expressive n'est pas pour tout de suite. En attendant, les applications de la firme se préparent à l'accueillir aussi. Parmi elles, Google Photos nous a donné un aperçu de sa nouvelle version à l'occasion de ses 10 ans d'existence.

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on ne reconnaît pas grand chose. Tout est réorganisé et modifié. Pour l'instant, nous avons surtout vu à quoi vont ressembler les outils de retouche une fois la mise à jour déployée. Mais plutôt que d'attendre sagement cette dernière, les équipes d'Android Authority ont fouillé dans les version bêta numérotée 7.34.0.772224975 de Google Photos pour découvrir les autres transformations. Les voici.

La nouvelle interface de retouche de Google Photos se dévoile en vidéo

Le Material 3 Expressive est bien sûr omniprésent avec des arrondis absolument partout, des lignes globalement plus douces et un ensemble plus moderne. Ensuite, on découvre que les outils ont été regroupés dans différents onglets (notez que les appellations françaises sont susceptibles de changer) : Auto, Actions, Annoter, Filtres, Éclairage et Couleur. Rassurez-vous, toutes les options que vous connaissez sont là, en plus des nouvelles. Par exemple l'outil de recadrage se trouve dans Actions.

La partie Auto abrite Améliorer, Dynamique et Améliorer IA, de même que le flou de Portrait ou encore la fonction Réimaginer qui utilise l'intelligence artificielle pour étendre le cadre ou changer des éléments comme le ciel. Dernière nouveauté notable : une barre de recherche dans laquelle vous pouvez taper le nom d'un outil ou d'un paramètre afin que Google Photos le trouve pour vous sans que vous ayez à fouiller dans les menus. Pratique.