Le Nothing Phone 3 pourrait vous décevoir sur un point crucial

Certains espéraient l'intégration d'un SoC Snapdragon 8 Elite dans le Nothing Phone 3, il n'en sera finalement rien.

Le Nothing Phone 3 sera officiellement présenté le 1er juillet prochain, mais la marque a déjà commencé à partager des informations à propos de son prochain smartphone. Et l'une de ces révélations pourrait bien vous décevoir. Alors que le constructeur avait teasé un smartphone haut de gamme, l'appareil ne sera pas équipé de la meilleure puce du marché (hors Apple) actuellement.

Carl Pei a en effet confirmé que le Nothing Phone 3 sera propulsé par un SoC Snapdragon 8s Gen 4 de Qualcomm. Il s'agit d'un très bon composant, mais qui n'offre pas les mêmes performances qu'un Snapdragon 8 Elite. Il fait par exemple des concessions en ne prenant pas en charge l'enregistrement vidéo en 8K, le slow motion en 4K à 120 images par seconde, ou encore la connectivité 5G mmWave. Ces fonctions ne seront donc pas disponibles, contrairement à des smartphones premium concurrents sous Snapdragon 8 Elite, ou même sous Snapdragon 8 Gen 3.

Le Nothing Phone 3 privé de Snapdragon 8 Elite

En soi, ce choix n'est pas très surprenant. Le Nothing Phone 2 embarque un Snapdragon 8+ Gen 1 alors que le Snapdragon 8 Gen 2 était disponible au moment de sa sortie. Pour réduire les coûts, le fabricant n'opte pas pour la puce la plus chère. Mais ce qui peut décevoir ici, c'est que Carl Pei avait laissé entendre qu'il pourrait y avoir un changement à ce niveau sur cette génération. Erreur de communication de sa part ou problème de compréhension du public, le résultat est le même : certains se disent déçus par ce choix, surtout que le Nothing Phone 3 pourrait aussi perdre son interface Glyph si originale.

Le Snapdragon 8s Gen 4 dispose d'un CPU à huit cœurs, composé d'un Cortex-X4 à 3,2 GHz, de trois Cortex-A720 à 3 GHz, de deux Cortex-A720 à 2,8 GHz et de deux Cortex-A720 à 2 GHz. Il est donc privé des nouveaux cœurs Oryon développés par Qualcomm et présents sur le Snapdragon 8 Elite. Le GPU Adreno reprend la même architecture que celle du GPU du Snapdragon 8 Elite, mais avec des performances en deçà. Pour l'IA, on annonce un NPU 44 % plus rapide que celui du Snapdragon 8s Gen 3.