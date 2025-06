Ce constructeur automobile se lance dans la conquête spatiale et c’est plutôt bien parti, la preuve

À la surprise générale, un fabricant de voitures annonce qu'il entre dans la course à l'espace. Ce ne sont pas des paroles en l'air puisqu'il a déjà passé un premier test concluant.

Si l'on vous dit “espace”, vous pensez spontanément à Ariane, SpaceX ou encore Blue Origin de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Dans tous les cas, à aucun moment le nom d'un fabricant de voitures vous vient à l'esprit. Pourtant il va falloir, puisque l'un des plus connus annonce officiellement qu'il rejoint les noms cités plus haut dans la course à l'espace. Il s'agit du japonais Honda, qui n'est pas le dernier à sortir des véhicules très atypiques. Mais une fusée, c'était inattendu.

En réalité, l'entreprise fait des essais de moteur et de vol stationnaire avec ses fusées réutilisables depuis 2024 sur l'île d'Hokkaido, au nord du Japon. Confiant dans sa capacité à aller plus loin, elle a finalement fait décoller une fusée construite par ses soins “en utilisant les technologies de base accumulées par Honda grâce au développement de divers produits, tels que les technologies de combustion et de contrôle“. Alors, verdict ?

Après la route, ce constructeur automobile veut conquérir l'espace

La fusée fabriquée par Honda est visible sur la photo ci-dessous, prise juste après son décollage. Mesurant 6,3 mètres de long pour 85 cm de diamètre, elle s'est envolée à presque 300 mètres du sol pendant une minute avant de redescendre sans encombre et d’atterrir à 37 cm de l'endroit prévu. C'est donc un succès total pour l'entreprise qui peut continuer sur sa lancée l'esprit serein. Elle a d'ailleurs déjà fixé une échéance pour atteindre son objectif.

Son but est de construire la technologie nécessaire à un lancement suborbital d'ici 2029. Il s'agit d'un vol où le vaisseau a une vitesse inférieure à celle requise pour se maintenir en orbite. En revanche, il n'est pas encore question de commercialiser quoi que ce soit. Quand ce sera le cas, Honda devra faire face à une concurrence féroce, notamment celle de SpaceX d'Elon Musk, spécialisée dans les fusées réutilisables justement.