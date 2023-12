Android voit débarquer Copilot, l’intelligence artificielle de Windows 11

Disponible jusqu'à présent sous Windows 11, l'IA Copilot vient d'arriver sur Android. Bien que Microsoft se soit montré extrêmement discret sur le sujet, l'application se révèle pleinement fonctionnelle.

Lancée en février 2023 pour le moteur de recherche Bing et pour le navigateur Edge, l'intelligence artificielle Copilot fait désormais partie intégrante de l'environnement Windows. On le retrouve donc directement intégré à Windows 11, ainsi qu'à la suite Microsoft 365, qui inclut des logiciels comme Word, Excel ou PowerPoint. Bref, difficile de faire l'impasse sur Copilot quand on utilise aujourd'hui un produit Microsoft.

Mais l'IA s'intéresse aujourd'hui à un autre environnement. Copilot est désormais disponible sous forme d'application pour les smartphones et tablettes Android. De quoi damer le pion à Bard de Google, qui manque encore d'ergonomie, d'efficacité et de pertinence… Bref, qui accuse un certain retard face à la concurrence.

L'application Copilot vient d'arriver en catimini sur Android

C'est dans la plus grande discrétion que Microsoft vient de rendre disponible l'application Copilot sur le Play Store. Grâce à elle, vous pouvez converser avec Bing et ChatGPT, afin d'obtenir toutes les réponses à vos questions. L'application vous laisse d'ailleurs la possibilité d'utiliser ou non ChatGPT-4 pour les réponses apportées.

Pour poser vos questions à l'IA, vous avez la possibilité de recourir au clavier virtuel ou de faire appel au micro de votre smartphone. Demandez-lui tout ce qui vous passe par la tête, Copilot tentera de vous livrer la réponse la plus adéquate qui soit. Des questions préenregistrées sont également disponibles, comme “quel temps fait-il ?”, “comment l'univers a-t-il commencé ?”, “m'apprendre un nouveau mot”. Notez cependant que, mais si Copilot se devait de toute façon de rester le plus simple possible pour s'adresser au plus grand nombre, l'application reste en elle-même assez rudimentaire.

Malgré tout, Copilot pour Android vous permet également de rédiger un mail, de résumer un texte, d'écrire un scénario, de générer un arrière-plan, de créer un logo ou une illustration pour un livre… Bref, l'application pour mobile n'a rien à envier à Copilot pour Windows 10 ou Windows 11. De quoi offrir à Microsoft une longueur d'avance face à Google Bard, qui n'est accessible que depuis un navigateur et qui n'est encore que dans sa période de bêta-test.