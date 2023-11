Google sur Android se dote enfin d’une page dédiée à la gestion des notifications

Google change la manière dont les notifications sont affichées sur les versions Android et iOS de son moteur de recherche.

Les utilisateurs de Google sur Android et iOS devraient bientôt voir apparaître une nouvelle icône en forme de cloche en haut à droite, à côté du bouton menant vers le profil. En appuyant sur ce bouton, les internautes seront aiguillés vers un écran regroupant toutes les notifications envoyées par Google au cours de la journée. Celles-ci peuvent être constituées des résultats sportifs, aux alertes météo locales ou encore des recommandations de lecture en fonction de vos centres d’intérêt.

Les notifications peuvent être envahissantes, et il est bien évidemment possible de les éviter. Pour ne plus voir aucun des messages envoyés par Google sur un iPhone, il suffit d’appuyer sur votre photo de profil (ou les initiales de votre nom si vous n’avez pas d’avatar), puis Paramètres > Notifications puis « Vos thèmes et paramètres de notification » et « Désactiver ».

Google Search sur Android et iOS regroupe les notifications dans un écran dédié

Si vous êtes toutefois intéressés par ces messages à caractère informatif, il vous suffira de cliquer sur l’icône en forme de cloche. Un badge apposé sur ce bouton vous indiquera si vous avez des messages non lus. Il sera donc inutile de cliquer dessus si aucun chiffre n’apparaît. Selon 9 To 5 Google, ce nouveau flux de notifications n’est pour l’instant accessible que sur la version 14.43 bêta de l’appli Google sur Android. Les utilisateurs iOS, décidément très gâtés en ce moment, peuvent eux profiter de cette fonctionnalité dès aujourd’hui. Il suffira de se rendre sur cette page de notifications pour régler leurs centres d'intérêt en quelques clics.

Les services et applications de Google subissent actuellement une vague de mises à jour fort bienvenues. Ainsi Lens dans Maps permet désormais aux utilisateurs malvoyants d’utiliser l’IA et la réalité augmentée pour s’orienter dans un quartier inconnu et découvrir de nouveaux endroits autour d’eux comme des guichets automatiques, des restaurants ou des gares de transport en commun ».