SUV, hybride ou électrique ? Voici la catégorie de voitures la plus volée en France

Un rapport de l'Observatoire des Vols et de la récupération après-vol de Coyote dévoile la catégorie de véhicules la plus volée en France, entre SUV, voitures hybrides ou électriques.



En 2023, il y a eu beaucoup d'augmentations dont on se serait bien passé. Les tarifs de l'électricité, certains titres de transports ou encore les vols de voitures. En France, ces derniers ont grimpé de 11,1 % par rapport à 2022 si l'on se réfère aux déclarations de vols faites aux assurances, ou de 5 % selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. La hausse est dans tous les cas une réalité avec laquelle il faut composer. On sait que certains modèles sont plus prisés par les voleurs que d'autres, et désormais, on connaît la catégorie de véhicules qui a le plus de chance d'être dérobée dans le pays.

C'est l'Observatoire des Vols et de la récupération après-vol Coyote Secure 2024 qui dévoile le classement. L'entreprise s'est basée sur le nombre de véhicules retrouvés grâce à son système de traçage. Elle a également pu calculer si telle ou telle catégorie est plus touchée en 2023 qu'elle ne l'était en 2022. En première position, on trouve les SUV. Ils représentent 62 % des voitures retrouvées via la solution de Coyote. Le risque de vol est toutefois stable, ce qui n'est pas le cas des deux autres catégories.

Qui des SUV, voitures hybrides ou électriques sont les plus susceptibles de se faire voler en France ?

Derrière les SUV, ce sont les hybrides qui sont les plus à risque : 4,3 véhicules volés pour 1 000, ce qui montre une hausse de 31 % par rapport à 2022. Viennent enfin les voitures électriques, qui malgré un nombre de vols inférieur aux autres, est la catégorie qui connaît la plus forte augmentation : 53 % en un an. Le rapport note que les voleurs s'intéressent globalement aux modèles les plus récents, moins de 3 ans en moyenne. Ce n'est pas une surprise : ils espèrent en tirer plus à la revente.

Mais cela s'explique aussi par le fait que 90 % des vols sont réalisés électroniquement, sans forcer la voiture. “Le vol électronique permet de ne pas endommager le véhicule qui conservera ainsi toute sa valeur lors de sa revente. Notre constat sur le terrain le confirme puisque nos équipes récupèrent 93% des véhicules avec peu ou pas de dégradations“, explique Benoît Lambert, directeur général de Coyote.

Source : Europe 1