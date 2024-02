On a vu l’ordinateur transparent de Lenovo, un aperçu du futur ?

Lenovo est présent au MWC de Barcelone et en profite pour présenter ses concepts futuristes. Parmi les attractions, un PC avec un écran transparent. Un aperçu du futur de l’informatique ? Nous avons pu l'approcher.

Dans les films de science-fiction, on voit parfois les héros utiliser des ordinateurs avec un écran transparent. Ce n’est désormais plus du domaine du fantasme, puisque Lenovo a développé un PC doté d’une dalle de ce type, aussi transparente qu’une vitre.

Bien qu’il ait été annoncé fin 2023, nous n’avions pu voir cet étrange terminal en vrai. Nous avons remédié à la chose, Lenovo l’ayant exposé sur son stand du MWC. Nous avons joué des coudes pour l’approcher.

Une dalle transparente impressionnante, mais à l’usage encore incertain

L’écran MicroLed transparent de 17,3 pouces est monté sur un simili PC. Pour l’instant, les caractéristiques techniques sont limitées (60 Hz et 720p), mais la promesse est là. Le principe est simple : lorsqu’un pixel est noir, il devient transparent. Les pixels éclairés, quant à eux, s’affichent avec une luminosité allant jusqu’à 1000 nits, tout en gardant cet aspect diaphane. Le tout est compris dans une dalle de quelques millimètres d’épaisseur seulement.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons un écran transparent, plusieurs constructeurs ayant déjà présenté leur innovation sur le sujet ces dernières années, comme Samsung, Xiaomi ou LG. Mais pour ce modèle, Lenovo veut aller plus loin en trouvant des cas d’usages où la technologie est utilisée à bon escient. Ici, c’est l’IA qui est mise à contribution, puisqu’une caméra à l’arrière est capable d’identifier les objets puis d’afficher des infos sur l’écran.

Il est vrai que la technologie est impressionnante. Plus encore : elle fonctionne et propose une nouvelle utilisation. Mais reste à se demander si tout cela apportera une plus-value au quotidien. Pour le moment, cette question restera sans réponse, puisqu’il ne s’agit que d’un concept et qu’une commercialisation d’un produit doté d’un écran transparent n’est pour le moment pas prévu chez Lenovo.

Le constructeur a également exposé sa dalle flexible sur son stand du MWC. Cet écran pOLED de 6,9 pouces a la particularité de s’enrouler afin de se porter au poignet. Là encore, il s’agit d’un prototype et il n’a donc pas de date de sortie.