Surface Laptop Studio officiel : Microsoft fusionne ses meilleurs PC en un seul monstre de puissance

Au cours d’une conférence aujourd’hui, Microsoft a dévoilé ce qui est probablement son meilleur PC portable à ce jour : le Surface Laptop Studio. Comme son nom l’indique, il fait suite au Surface Laptop et au Surface Studio, en récupérant le meilleur des deux mondes en un seul appareil. Geforce RTX 3050 Ti, SoC Intel 11e génération, Windows 11, le nouveau Surface révolutionne la gamme.

« Voici le plus puissant Surface de tous les temps ». Microsoft n’a pas mâché ses mots pour présenter le Surface Laptop Studio. Derrière ce nom à rallonge se cache exactement ce que vous pensez : un digne héritier des Surface Latop et Surface Studio. Si le concept peut paraître étrange au premier abord, le PC a pourtant tout pour séduire le plus grand nombre. Il faut dire que la firme de Redmond était attendue au tournant.

Alors que les derniers Laptop et Surface Studio sont sortis en 2018, les utilisateurs demandaient une mise à jour bien méritée de leur machine. Le mois dernier, l’inquiétude est montée d’un cran lorsqu’est apparu un brevet pour le Surface Book 4, qui ne proposait visiblement pas d’écran détachable. Il aura finalement dû attendre la dernière conférence du constructeur pour découvrir qu’il s’agissait en fait du Surface Laptop Studio.

Le Surface Laptop Studio arbore une Geforce RTX 3050 Ti, un SoC Intel 11e génération, et Windows 11

Les plus déçus se consoleront sur la fiche technique impressionnante du Surface Laptop Studio, qui frise celle d’un véritable PC gaming. Avec sa carte graphique Nvidia Geforce RTX 3050 Ti et son processeur Intel 11e génération, ce dernier n’a pas à rougir face à la puissance de ses concurrents. Microsoft ne s’est d’ailleurs pas fait prier pour démontrer ses performances. Il est ainsi possible de faire tourner Forza Horizon 5 à 60 FPS, en ayant configuré les graphismes au maximum. Tout cela, sans compter les possibilités offertes par le Xbox Game Pass.

Mais qui dit Surface Laptop, dit optimisation pour les graphistes. C’est bien là que le PC brille le plus, en passant d’un ordinateur portable classique à une tablette en quelques secondes, d’un simple geste. Idéal pour passer du traitement de texte à un logiciel de PAO sans effort, le Surface Laptop Pro s’adresse donc aussi bien aux professionnels de tout bord qu’aux utilisateurs plus portés sur le divertissement. Il s’accompagnera à ce titre du Surface Slim Pen 2, qui s’attache magnétiquement sur le côté pour une recharge automatique.

Le PC présente également un écran tactile 14,4 pouces, ainsi que quatre haut-parleurs Dolby Atmos. Côté connectique, on retrouve deux ports Thunderbolt 4, un port Surface Connect et une prise casque. L’ensemble tournera sur Windows 11 dès sa sortie, prévue pour début 2022. Microsoft n’a pas encore communiqué son prix exact.