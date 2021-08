Surface Book 4 : pas d’écran détachable pour le nouvel ordinateur portable de Microsoft ?

Près d’un an après l’arrivée de du Surface Book 3, Microsoft serait sur le point de dévoiler une nouvelle génération de son ordinateur portable. Celui-ci aurait droit à un nouveau design, avec une mauvaise surprise.

Selon un brevet découvert par nos confrères de Windows Central, le nouveau Surface Book 4 ne disposerait pas d’un écran détachable, contrairement au Surface Book 3 que nous avions pu tester. En effet, comme on peut le voir sur l'image ci-dessous, le nouveau modèle disposerait d’une nouvelle charnière semblable à celles HP Elite Folio et HP Spectre Folio.

En effet, plutôt que de pouvoir détacher l’écran, la nouvelle conception du Surface Book 4 permettrait d’incliner son écran de 14 pouces vers l’avant ou vers l’arrière, à la manière d’un Surface Studio. En outre, il serait possible de mettre l’écran à plat au-dessus du clavier pour utiliser l’ordinateur en format tablette.

Microsoft va revoir le design de son Surface Book 4

Le fait que l’écran ne soit plus détachable n’est pas forcément une mauvaise nouvelle pour le futur ordinateur de Microsoft. En effet, puisque le Surface Book 3 pouvait être transformé en tablette en enlevant l’écran, tous les composants importants tels que la batterie ou le processeur devaient se trouver derrière l’écran.

Désormais, Microsoft pourra à nouveau placer ces composants derrière le clavier, comme c’est le cas pour un ordinateur traditionnel. Le Surface Book 4 pourrait alors profiter d’une meilleure autonomie grâce à ce gain d’espace, mais également de meilleures performances puisque le processeur sera plus facile à refroidir. De plus, l’écran devrait du coup être plus léger que le modèle précédent, ce qui facilitera l’utilisation de l’ordinateur.

Un design plus traditionnel pourrait également permettre à Microsoft de baisser le prix d’entrée, qui était fixé à 1799 euros sur le Surface Book 3. Sans surprise, on s’attend à ce que le futur ordinateur de Microsoft soit compatible avec Windows 11, la nouvelle version du système d’exploitation du géant américain. Microsoft organise toujours un événement à l'automne, généralement en octobre, et pourrait donc profiter de cette occasion pour annoncer le Surface Book 4.

Source : Windows Central