Intel Rocket Lake-S : prix, fiche technique, tout savoir sur la 11e génération de processeurs

Voilà la 11e génération des processeurs Intel. Après avoir présenté ses CPU pour PC portables, les Tiger Lake-S, c’est au tour des Rocket Lake-S de se dévoiler officiellement. Si la firme propose un certain bond en matière de performance, il semblerait qu’AMD soit toujours en avance.

Intel a officialisé le lancement de sa 11e génération de processeurs, les Core i9-11900, Core i7-11700, Core i5-11600, Core i5-11500 et Core i5-11400. Autrement appelé Rocket Lake-S, ces derniers font suite aux Tiger Lake-S, destiné aux PC portables. Au cours de la présentation, on a ainsi pu découvrir la nouvelle architecture, basée sur ses CPU Sunny Cove. Finie donc la Skylake que la firme décline depuis la 6e génération en ajoutant plus de cœurs. Nouvelle architecture donc, mais même procédé de gravure. Intel conserve sa gravure en 14 nm (alors que le Sunny Cove est normalement gravé en 10 nm).

L’intérêt se trouve au niveau des nouveautés technologiques que permet cette dernière. Le constructeur assure ainsi que de nouveaux algorithmes réduisent le taux de latence, et que les performances se voient nettement améliorées grâce à une optimisation des caches, tampons et autres extensions. Mais ce n’est pas tout : les utilisateurs profiteront également de 2 milliards de transistors en plus. Les Rocket Lake-S en possèdent environ 6 milliards, contre 4 milliards pour la génération précédente.

Intel fait-il mieux qu’AMD grâce aux Rocket Lake-S ?

C’est la grande question que pose cette 11e génération. En fin d’année dernière, des benchmarks prévoyaient déjà la suprématie du Core i7-11700K sur le Ryzen 7 5800X. Qu’en est-il vraiment ? Intel semble affirmer que ses processeurs sont les plus performants en jeu. Néanmoins, les puces AMD possèdent en moyenne plus de cœurs. C’est notamment le cas des Ryzen 9 5900X, qui en comptent 12, voire des Ryzen 5950X qui en affichent 16. En comparaison, les Core i-1000 les plus puissants présentent 8 cœurs pour 16 threads.

Le constructeur prend néanmoins le dessus avec ses iGPU, intégrés directement dans ses puces, qui leur permettent d’afficher des rendus graphiques de meilleure qualité. De plus, avec la pénurie de composants qui peine à se terminer du côté de son concurrent, Intel pourrait bien prendre l’avantage en matière de ventes. D’autant que la conservation du procédé de gravure en 14 nm facilite leur production.



Quelle est la fiche technique des Intel Rocket Lake-S ?

On connaissait déjà la fiche technique des Intel Core i-11000, suite à une fuite en janvier dernier. Comme cité plus haut, on retrouve donc 8 cœurs sur les CPU les plus puissants de la gamme, chacun accompagné de 16 threads. La plupart des CPU permettent d’être overclockés. Le record de fréquence est ainsi attribué au i9-11900K, qui atteint les 5,30 GHz. On retrouve également des combinaisons 4 cœurs/8 threads sur les processeurs plus bas de gamme, ainsi que des combinaisons 6 cœurs/12 threads.

Nom Nombre de cœurs/threads Fréquence de base Fréquence maxi Cache RAM iGPU i9-11900T 8/16 1,50 GHZ 4,90 GHz 16 Mo DDR4-3200 UHD 750 i9-11900KF 8/16 3,50 GHz 5,30 GHz 16 Mo DDR4-3200 / i9-11900K 8/16 3,50 GHz 5,30 GHz 16 Mo DDR4-3200 UHD 750 i9-11900 8/16 2,50 GHz 5,20 GHz 16 Mo DDR4-3200 UHD 750 i7-1185GRE 4/8 1,80 GHz 4,40 GHz 12 Mo DDR4-3200 / i7-1185G7E 4/8 1,80 GHz 4,40 GHz 12 Mo DDR4-3200 / i7-1185G7 4/8 / 4,80 GHz 12 Mo DDR4-3200 / i7-1180G7 4/8 / 4,60 GHz 12 Mo LPDDR4x-4267 / i7-11700T 8/16 1,40 GHz 4,60 GHz 16 Mo DDR4-3200 UHD 750 i7-11700KF 8/16 3,60 GHz 5,00 GHz 16 Mo DDR4-3200 / i7-11700K 8/16 3,60 GHz 5,00 GHz 16 Mo DDR4-3200 UHD 750 i7-11700F 8/16 2,50 GHz 4,90 GHz 16 Mo DDR4-3200 / i7-1165G7 4/8 / 4,70 GHz 12 Mo DDR4-3200, LPDDR4x-4267 Iris® Xᵉ i7-1165G7 4/8 / 4,70 GHz 12 Mo DDR4-3200, LPDDR4x-4267 Iris® Xᵉ i7-1160G7 4/8 / 4,40 GHz 12 Mo LPDDR4x-4267 Iris® Xᵉ i7-11375H 4/8 / 5,00 GHz 12 Mo DDR4-3200, LPDDR4x-4267 Iris® Xᵉ i7-11370H 4/8 / 4,80 GHz 12 Mo DDR4-3200, LPDDR4x-4267 Iris® Xᵉ i5-11600T 6/12 1,70 GHz 4,10 GHz 12 Mo DDR4-3200 Iris® Xᵉ i5-11600KF 6/12 3,90 GHz 4,90 GHz 12 Mo DDR4-3200 / i5-11600K 6/12 3,90 GHz 4,90 GHz 12 Mo DDR4-3200 UHD 750 i5-11600 6/12 2,80 GHz 4,80 GHz 12 Mo DDR4-3200 UHD 750 i5-11500T 6/12 1,50 GHz 3,90 GHz 12 Mo DDR4-3200 UHD 750 i5-11500 6/12 2,70 GHz 4,60 GHz 12 Mo DDR4-3200 UHD 750 i5-1145GRE 4/8 1,50 GHz 4,10 GHz 8 Mo DDR4-3200, LPDDR4x-4267, In-Band ECC Iris® Xᵉ i5-1145G7E 4/8 1,50 GHz 4,10 GHz 8 Mo DDR4-3200, LPDDR4x-4267 Iris® Xᵉ i5-1145G7 4/8 / 4,40 GHz 8 Mo DDR4-3200, LPDDR4x-4267 Iris® Xᵉ i5-11400 6/12 2,60 GHz 4,40 GHz 12 Mo DDR4-3200 UHD 730 i5-11400F 6/12 2,60 GHz 4,40 GHz 12 Mo DDR4-3200 / i5-11400T 6/12 1,30 GHz 3,70 GHz 12 Mo DDR4-3200 UHD 730 i5-1140G7 4/8 / 4,20 GHz 8 Mo LPDDR4x-4267 Iris® Xᵉ i5-1135G7 4/8 / 4,20 GHz 8 Mo DDR4-3200, LPDDR4x-4267 Iris® Xᵉ i5-1130G7 4/8 / 4 GHz 8 Mo LPDDR4x-4267 Iris® Xᵉ i5-11300H 4/8 / 4,40 GHz 8 Mo DDR4-3200, LPDDR4x-4267 Iris® Xᵉ

On note également également la présence de la nouvelle architecture graphique Iris Xe d’Intel, notamment sur les Core i7 et Core i5. Celle-ci équipe par ailleurs aussi les PC portables sur les CPU Tiger Lake. Cette information intéressera sûrement moins les gamers, qui possèdent leur propre carte graphique. Néanmoins, elle peut s’avérer importante dans le choix de votre processeur si vous n’êtes pas équipés d’un GPU externe. Pour information, ce iGPU accélère les calculs de rendus pour lors de la lecture de certains formats vidéos.

Enfin, on apprécie l’arrivée du PCI Express 4.0, que les processeurs AMD proposent déjà depuis plusieurs mois maintenant. Ce dernier permet la prise en charge du type de mémoire DDR4-3200, présente sur quasiment tous les modèles de cette 11e génération et plus puissante que les autres types. Plus besoin donc de l’activer à partir du BIOS pour obtenir de meilleures performances. Néanmoins, il ne s’agit pas là d’une différence majeure : on parle ici d’un écart de quelques pourcents seulement. Les Core i-11000 présentent 20 voies PCI Express 4,0, dont 16 pour la carte graphique et 4 pour le SSD. N’oubliez pas de vous équiper d’une carte-mère compatible.

À quels prix sont vendus les Intel Rocket Lake-S ?

Comme pour les fiches techniques, les prix des processeurs Intel 11e génération sont apparus sur la toile avant leur officialisation. Cette fuite a globalement vu juste, mais on connaît désormais les tarifs complets de l’intégralité des nouveaux CPU. Le plus cher d’entre eux est ainsi le Core i9-9980HK, qui culmine à 583 $, tandis que le plus abordable, i5-11400 s’affiche à 182 $. À vous donc de comparer ces prix avec les performances souhaitées avec notre tableau ci-dessous pour vous aider à faire votre choix. Pour rappel, il ne s’agit ici que des tarifs conseillés par Intel. Ils sont donc amenés à varier en fonction du revendeur, ainsi que selon le niveau de la demande face aux stocks disponibles.