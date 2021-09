Les SSD PCIe 5.0 débarquent : ils sont 2 fois plus rapides que les modèles actuels sur PC

Alors que les dernières consoles PlayStation 5 et Xbox Series X/S reposent sur des SSD PCIe 4.0, un fabricant de mémoire japonais finalise déjà le développement de ses solutions de stockage PCIe 5.0 ultrarapides.

Kioxia nous a offert un aperçu de ce que sera l'avenir des SSD, et la prochaine génération s’annonce extrêmement rapide. En effet, un prototype de SSD utilisant le protocole PCIe 5.0 aurait atteint des vitesses de lecture séquentielle allant jusqu'à 14 000 Mo/s, soit deux fois plus que les meilleurs SSD PCIe 4.0 de 2021.

Kioxia compare son prototype à un de ses disques PCIe 4.0, le Kioxia CM6. Celui-ci obtient environ 6 900 Mo/s en lecture séquentielle et 4 200 Mo/s en écriture séquentielle, mais c’est loin d’être aussi rapide que le nouveau prototype, qui atteint les 14 000 Mo/s en lecture séquentielle et les 7 000 Mo/s en écriture séquentielle. Le futur protocole PCIe 5.0 promet donc une augmentation considérable de 103 % des vitesses de lecture séquentielle et de 67 % pour l’écriture.

Les SSD PCIe 5.0 offrent une latence réduite et arriveront en 2022

En plus d’améliorer les performances de lecture et d’écriture séquentielle, le temps de réponse s'est également considérablement amélioré. Kioxia estime une réduction de 77 % de la latence de lecture et de 50 % de la latence d'écriture.

Le disque prototype semble également exceller en matière de performances aléatoires, avec 2,5 millions d'IOPS en lecture aléatoire, 290 000 IOPS en écriture aléatoire et 750 000 IOPS dans un scénario mixte comprenant 70 % de lectures et 30 % d'écritures. Cela représente des améliorations respectives de 79 %, 86 % et 50 % par rapport à la génération précédente.

Il est également bon de rappeler qu’il s’agit ici d’un prototype, ce qui veut dire que le produit final pourrait être encore plus puissant. Il faudra toutefois se montrer patient avant de voir des SSD aussi rapides débarquer sur le marché, puisqu’ils n’arriveraient pas avant au moins 2022. C’est également cette année-là que nous verrons arriver les premières cartes mères avec des lignes PCIe 5.0 ainsi que les premières barrettes de RAM DDR5. Dans quelques semaines, Intel lancera ses nouveaux processeurs de 12e génération “Alder Lake”, qui seront les premiers à être compatibles avec le protocole PCIe 5.0 et la mémoire vive DDR5.

Source : wccftech