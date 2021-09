Surface Go 3 : la tablette familiale profite d’un nouveau processeur et passe sous Windows 11

Microsoft vient de présenter la Surface Go 3 à l'occasion d'une nouvelle conférence ce mercredi 22 septembre 2021. Si le design reste quasiment identique à celui de la Surface Go 2, cette nouvelle mouture profite d'un processeur Intel de 10e génération. D'après Microsoft, la Surface Go 3 offrira de meilleures performances de l'ordre de 60%.

Comme vous le savez peut-être, Microsoft a tenu une conférence ce mercredi 22 septembre dédiés à sa gamme Surface. Bien entendu, la véritable star du show n'était autre que la toute nouvelle Surface Pro 8 avec son processeur Intel de 11ème génération et sa dalle 13″. Mais Microsoft a une autre bonne surprise pour les fans de la Surface Go 2, une tablette réputée pour son excellent rapport qualité-prix.

En effet, la firme de Redmond a dévoilé la Surface Go 3. Comme le laissaient entendre de précédentes rumeurs, la Surface Go embarque bel et bien une dalle PixelSense 10,5″ avec une définition de 1920 x 1080 pixels, soit un format 3 :2 traditionnel des Surface. Côté design, peu de bouleversements à signaler aussi, cette Go 3 partageant de nombreux éléments avec le précédent modèle. On retrouve ainsi le pied ajustable à l'arrière et le clavier Type Cover qui peut servir de protection pour l'écran. Le stylet Surface Pen est évidemment compatible, et vendu séparément.

Surface Go 3 : un nouveau Soc Intel pour de meilleures performances

Non, les nouveautés ici sont à chercher sous le capot, puisque la Surface Go 3 embarque un nouveau processeur Intel Core i3 (gravé en 14nm) de 10ème génération. D'après Microsoft, cette nouvelle puce boostera les performances de la Surface Go 3 de l'ordre de 60% par rapport à la Surface Go 2. Question mémoire vive et interne, on pourra monter jusqu'à 8 Go de RAM et on pourra disposer d'un disque eMMC de 64 Go ou bien d'un SSD de 128 Go. Quant à l'autonomie, Microsoft annonce 11 heures pour sa dernière tablette.

Sans surprise, la tablette fonctionnera sous Windows 11, la dernière version du célèbre système d'exploitation de Microsoft à venir ce 5 octobre 2021. Les utilisateurs profiteront d'ailleurs d'un mois d'essai à Microsoft 365 Famille, la suite de logiciels de bureautique par abonnement. En outre, un mois d'essai gratuit au Xbox Game Pass Ultimate est également compris.

Notez également la présence d'une caméra Windows Hello située sur la partie supérieur de l'appareil, utilisée notamment pour la reconnaissance faciale. Côté connectique, on retrouve le combo classique : port USB Type-C, port Surface Connect et un port jack 3,5 mm sur la tranche de l'appareil. Et quant à la connectivité, cette Surface Go 3 est compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0.

Comme le précédent modèle, la Surface Go 3 s'impose avant tout comme une tablette familiale, voilà pourquoi les enfants ont le droit à un mode dédié, grâce auquel les parents pourront configurer leur expérience (applications et logiciels accessibles, etc.). La Surface Go 3 sera disponible en France dès le 5 octobre 2021 à partir de 439 €. Précisons que ce prix ne comprend pas le clavier, ni le stylet, vendus séparément. Microsoft ajoute que des modèles 4G LTE seront proposés dans les mois à venir.