Superchargeurs Tesla : comment profiter de la recharge gratuite pour tous ce mardi 29 août ?

Non content d’avoir baissé considérablement le prix de la recharge sur les Superchargeurs ces derniers mois, Tesla lance aujourd’hui une opération de recharge gratuite pour tous les détenteurs de ses voitures électriques, mais aussi celles d’autres marques.

Ce mardi 29 août 2023, les recharges seront gratuites sur les bornes de Tesla partout en Europe, y compris en France. L'opération est en cours depuis 9h ce matin et prendra fin à 23h59. Elle vise à célébrer le 10e anniversaire des premiers Superchargeurs européens de Tesla. C'est en effet le 29 août 2013 que le constructeur lançait ses six premières stations en Europe, plus précisément en Norvège. Depuis, le réseau n'a cessé de grandir. Après avoir franchi les 10 000 stations fin 2022, Tesla en compte désormais plus de 13 000 en Europe.

Gratuité des Superchargeurs : comment profiter de la recharge à 0 € ce 29 août 2023 ?

Si vous êtes détenteur d’une voiture électrique Tesla, il vous suffira de vous rendre dans n’importe quelle station de Superchargeurs et de lancer la recharge avant 00h. Toute recharge initiée jusqu’à 23h59 ce mardi 29 août sera donc gratuite, et ce, même si vous arrivez au plein après 00h. Notez que cette gratuité n’est pas limitée aux détenteurs d’une Tesla.

Les Superchargeurs sont depuis peu ouverts aux voitures électriques de la concurrence. Si vous possédez un modèle d’une autre marque, il vous suffira de rechercher une station compatible en sélectionnant « Recharger votre véhicule autre que Tesla » dans l'application du constructeur. À ce jour, plus de 9 200 Superchargeurs répartis dans 660 stations sont accessibles à toutes les voitures électriques en Europe. Cela constitue le plus vaste réseau ouvert de recharge ultra-rapide sur le vieux continent.

Tous les usagers des Superchargeurs qui ne possèdent pas une Tesla sont donc éligibles, y compris ceux qui ne disposent pas de l'abonnement permettant de payer un tarif réduit pour la recharge au kWh.

Après une tendance haussière ces deux dernières années, Tesla a considérablement baissé les prix de la recharge en 2023 et notamment en mai dernier. Les bonnes nouvelles s'enchaînent donc pour les amateurs de l'électrique dans le contexte de la flambée des prix du carburant.