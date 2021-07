Superbe offre à saisir sur le Samsung Galaxy Note 20 5G

Vous voulez vous procurer la version 5G du Galaxy Note 20 durant les soldes d'été ? C'est possible grâce à ce bon plan téléphonie où Rakuten vous permet d'avoir le superbe smartphone de Samsung à moins de 600 euros. Toutes les informations à savoir sont à consulter dans la suite de l'article.

Direction la plateforme Rakuten où le smartphone Galaxy Note 20 bénéficie d'une grosse réduction de 43%, par l'intermédiaire de la boutique française Boulanger.

Affiché au prix conseillé de 1059 euros, le modèle 5G du téléphone de Samsung qui est disponible dans un coloris gris est vendu au tarif de 599 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 460 euros. Si vous êtes membre du ClubR Rakuten, cet achat vous permet d'avoir 59,90 euros offerts sur votre prochaine commande. Et pour information, la livraison du produit est offerte à domicile.

Concernant les caractéristiques du Galaxy Note 20, le smartphone du géant coréen est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Exynos 990, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'une batterie de 4300 mAh et du système d'exploitation mobile Android. La partie photo du smartphone est composée d'un capteur frontal de 10 MP et d'un triple capteur de 64 + 12 + 12 MP. Si vous voulez en savoir davantage sur le téléphone, vous pouvez toujours consulter notre article associé au test du Samsung Galaxy Note 20.