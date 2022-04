Super prix sur le PC portable gamer Lenovo Legion 5 avec une RTX 3070

Pour les gamers ayant un gros budget, voici un super bon plan pour l'achat d'un très bon PC portable ! Actuellement, le Lenovo Legion 5 avec une RTX 3070 bénéficie de près de 500 euros de réduction sur le site Cdiscount.

La marque Lenovo est à l'honneur sur le site Cdiscount. En ce moment, le site e-commerce français effectue une pléiade d'offres promotionnelles sur de nombreux produits issus du constructeur chinois.

Parmi ces offres promotionnelles, on peut retrouver le Lenovo IdeaPad Gaming 3 à moins de 750 euros mais aussi un autre PC portable beaucoup plus puissant et plus onéreux. En effet, le Lenovo Legion 5 15ACH6H est vendu à 1199,99 euros au lieu de 1699 euros ; ce qui fait une remise immédiate de près de 500 euros de la part de Cdiscount.

Du côté de ses caractéristiques principales, le Legion 5 de Lenovo embarque un écran de 15,6 pouces à rétroéclairage par LED avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels et diverses fonctions comme l'anti-éblouissement, la compatibilité NVIDIA G-SYNC, la technologie FreeSync Technology et le Dolby Vision. Le laptop gaming dispose aussi d'un processeur AMD Ryzen 5 5600H, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD, d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070, d'une batterie lui permettant d'être autonome pendant 7 heures et du système d'exploitation Windows 11 Home. Pour la connectique, un port USB 3.2 Gen 1 (Always On), 3 ports USB 3.2 Gen 1, deux port USB-C 3.2 Gen 2, un port LAN, une prise combo casque/microphone et un port HDMI sont essentiellement de la partie.