L’excellent PC portable gamer Lenovo IdeaPad Gaming 3 est à un bon prix

Envie de vous procurer un PC portable gamer à un bon prix ? C'est possible grâce à ce bon plan Cdiscount où le site e-commerce français propose le Lenovo IdeaPad Gaming 3 à 749,99 euros (voire moins avec un code promotionnel).

Cdiscount, célèbre site de commerce en ligne français, vous donne rendez-vous sur sa plateforme pour profiter d'une belle offre sur un bon PC portable gaming.

En effet, le Lenovo IdeaPad Gaming 3 est vendu au prix de 749,99 euros au lieu de 999,99 euros ; soit une remise immédiate de 250 euros de la part de Cdiscount. Jusqu'à ce soir, le PC portable en question fait l'objet d'une réduction supplémentaire de 25 euros avec le code 25DES299. Avec le coupon de réduction, le prix du laptop passe ainsi à 724,99 euros.

Disponible dans un coloris noir, l'IdeaPad Gaming 3 de Lenovo est un PC portable équipé d'un écran à rétroéclairage par LED de 15 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels, une fréquence de 120 Hz et une luminosité de 250 cd/m². L'appareil dispose aussi d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD, d'une batterie lui permettant de fonctionner pendant une durée maximale de 5 heures, d'un processeur AMD Ryzen 5 5600H et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050. Pour information, le PC portable est dépourvu de système d'exploitation.

Côté réseau, on retrouve la norme Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, le Bluetooth 5.0, un port Ethernet Gigabit. Enfin, la partie connectique est composée de 2 ports USB 3.2 Gen 1, d'un port USB-C 3.2 Gen 1, d'un port HDMI, d'une prise combo casque/microphone et d'un port LAN.