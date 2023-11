C'est sûrement le bon moment d'acquérir la SoundLink Revolve II ! À l'occasion d'une offre à durée très limitée, l'enceinte sans fil de la marque Bose est à son prix le plus chez Amazon.

Vous avez jusqu'à ce soir (sauf prolongement de la promotion) pour profiter d'une réduction intéressante sur une enceinte sans fil signée Bose. Disponible en deux coloris au choix, la Bose SoundLink Revolve II est vendue par Amazon au prix exact de 152,99 euros.

Afin de profiter de ce tarif préférentiel, il suffit de cocher un coupon de réduction qui est visible sur la fiche produit. Grâce à cet achat, vous faites une économie de plus de 70 euros puisque l'appareil est à 229,95 euros sur le site officiel Bose. Pour information, l'enceinte qui est vendue et expédiée par Amazon bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Commercialisée au début de l'année 2021, la SoundLink Revolve II de Bose est une enceinte sans fil qui dispose d'un son explosif avec des basses puissantes et d'un boitier robuste en aluminium lisse résistant à l'eau et à la poussière (via la norme IP55). Grâce à l'appareil, vous pouvez accéder aux assistants vocaux comme Siri, Google Assistant et Amazon Alexa. Au niveau de l'autonomie, l'enceinte est utilisable pendant une durée de 13 heures grâce à sa batterie lithium-ion rechargeable. Compatible avec la technologie Bluetooth, l'enceinte vous permet de prendre vos appels et de diffuser votre musique préférée depuis votre smartphone ou votre tablette. Enfin, la Bose SoundLink Revolve II possède une entrée auxiliaire de 3.5 mm et un port USB.