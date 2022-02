iPhone 12 : le modèle 64 Go du téléphone Apple est à un super prix chez Orange et Sosh

L'iPhone 12 est de plus en plus abordable en cette période hivernale ! Grâce à ce bon plan, il est possible d'obtenir le modèle 64 Go du téléphone Apple à moins de 620 euros sur les boutiques en ligne Orange et Sosh.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'IPHONE 12 (64 GO) CHEZ ORANGE

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'IPHONE 12 (64 GO) CHEZ SOSH

Au même titre que le le OPPO Find X3 Neo (256 Go), l'iPhone 12 d'Apple fait l'objet d'un deal intéressant chez Orange et Sosh.

Jusqu'à ce soir, la version 64 Go du téléphone de la marque à la pomme est vendue sur les sites des deux opérateurs à 719 euros au lieu de 749 euros. De plus, le modèle en question est éligible à un bonus de reprise de 100 euros à condition de ramener un ancien téléphone en boutique Orange par l'intermédiaire du mode Click & Collect. Avec ce bonus, l'Apple iPhone 12 revient donc au prix de 619 euros.

Compatible avec la 5G, l'iPhone 12 est doté d'un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec une définition de 1242 x 2688 pixels. Le téléphone est également équipé d'un processeur A14, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'une batterie de 2 227 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile iOS. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un triple capteur arrière de 12 + 12 + 12 MP et un capteur frontal de 12 MP. Pour plus d'informations sur le téléphone, nous vous conseillons de lire notre article associé au test de l'iPhone 12.