Super Mario : Nintendo traque les fans qui publient des théories sur le film

Alors que la sortie du film d'animation Super Mario a été repoussée au printemps 2023, les rumeurs et bruits de couloir à son sujet se multiplient sur les réseaux sociaux. Un résumé détaillé de l'intrigue, et pourtant basé uniquement sur des théories, a fait l'objet d'une demande de suppression sur Reddit pour atteinte aux droits d'auteur.

Quand il s'agit des droits d'auteur, Nintendo est intraitable. Le constructeur de la Nintendo Switch et de la Switch OLED ne rigole pas avec la propriété intellectuelle. On se souvient par exemple du dépôt de 4000 plaintes contre une chaîne YouTube qui avait l'habitude de diffuser des musiques issus de plusieurs jeux de BigN, ou encore de la suppression de ce FPS Pokémon réalisé par un fan.

Visiblement, Nintendo n'aime pas vraiment qu'on s'amuse également à émettre des théories sur ces jeux/films à venir. Comme vous le savez peut-être, le film d'animation Super Mario devait sortir en salles avant la fin d'année 2022, mais finalement il faudra attendre le printemps 2023 pour découvrir les aventures du plombier moustachu sur grand écran.

En attendant, les rumeurs autour de l'intrigue du film se propagent à vitesse grand V sur la toile. Un utilisateur de Reddit a d'ailleurs eu l'idée de regrouper toutes ces théories pour en faire un résumé détaillé de l'histoire potentielle du film. Dans ce fil de discussion baptisé “[Spoilers] Intrigue potentielle du film Mario”, cet utilisateur a donc créé de toute pièce le résumé de l'histoire du film, grâce aux commentaires de certaines personnes qui ont assisté à des projections test ou des fans de la licence. Bien entendu, il précise qu'aucune information n'est officielle et qu'il s'agit de simples théories.

À lire également : Zelda Breath of The Wild 2 – les dernières images relancent les rumeurs autour de la Switch Pro

Reddit supprime des théories sur Super Mario pour atteinte aux droits d'auteur

En d'autres termes, il s'agit d'une publication lambda d'un simple fan qui cherche juste à émettre des théories sur le film d'animation. Un type de contenu que l'on retrouve souvent sur de nombreux produits/jeux/films et séries. Mais contre toute attente, le fil de discussion en question a été supprimé par l'équipe des opérations juridiques de Reddit suite à une “réclamation de droits d'auteur par un tiers”.

L'important ici est donc de savoir qui est à l'origine de cette demande. Nos confrères du site Torrent Freak ont essayé d'avoir des explications auprès de Reddit, sans succès. De fait et si on se risque à faire quelques suppositions, les plaignants les plus logiques pourraient être Nintendo, Illumination (le studio en charge du film) ou bien Universal Pictures (l'éditeur). Une autre question reste sans réponse, pour quel motif cette demande a-t-elle été formulée ? Étant donné que ce fil de discussion ne contenait aucune image ou vidéo volée du film, la logique voudrait que le problème réside dans le texte du message. En d'autres termes, on peut supposer que le résumé contenait des spoilers exactes de l'intrigue, alors même qu'il est basé sur de simples spéculations.

La spéculation peut-elle représenter une atteinte aux droits d'auteur ?

Cette requête est-elle justifiée alors aux yeux de la loi américaine sur le droit d'auteur ? La question se pose, d'autant que dans ce cas précis, l'utilisateur n'a partagé aucun matériel tiers protégé par des droits d'auteur. Néanmoins et par le passé, on a déjà vu des cabinets d'avocats monter au créneau pour la diffusion de spoilers, qu'ils considèrent comme une violation du droit d'auteur. Ce fut le cas pour “The Spoiling Dead”, une communauté en ligne qui avait pour habitude de partager des informations précises sur l'intrigue des épisodes de la série The Walking Dead.

Le groupe avait notamment promis de révéler qui l'identité du tueur de Negan, une annonce qui a poussé le diffuseur AMC à passer à l'offensive. Dans un avis de cessation datant de 2016, les administrateurs de “The Spoiling Dead” ont été accusés d'avoir reçu “des informations secrètes commerciales protégées par le droit d'auteur sur les détails les plus critiques de l'intrigue” de la série avec pour objectif de “distribuer ces informations hautement confidentielles”, tout en sachant que cela porterait préjudice à AMC. Voici ce que déclarait l'équipe juridique d'AMC à l'époque de cette affaire : “La diffusion de résumés de l'intrigue, et en particulier des éléments cruciaux de l'intrigue que vous avez déclaré avoir l'intention de diffuser, a été considérée comme une violation du droit d'auteur”.

Source : Torrent Freak