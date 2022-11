Street View : Google va supprimer complètement l’application le 31 mars 2023

L’application Street View va bientôt disparaître de nos smartphones. En effet, Google prépare la suppression de celle-ci pour le 31 mars 2023, comme le révèlent des lignes de codes camouflées dans la dernière version de l’APK. La firme de Mountain View cherche probablement ainsi à unifier ses expériences, notamment sur Maps.

Décidément, Google fait le grand ménage de ces applications en ce moment. Après avoir clôturé définitivement son service de messagerie Hangouts au profit de sa nouvelle solution Chat, c’est une nouvelle application de la firme de Mountain View qui s’apprête à faire ses adieux. L’information nous vient tout droit de 9to5Google, qui a examiné en profondeur l’APK de la dernière version de Street View sur smartphone.

Bien que le service soit disponible directement au sein de Google Maps, ce dernier a également droit à une application dédiée sur Android et iOS, qui vient donc de se mettre à jour vers la version 2.0.0.484371618. Or, cette mise à jour pourrait bien être une des dernières. En effet, un message se camoufle déjà dans le code source de l’application, annonçant la mise à mort de cette dernière d’ici quelques mois seulement.

L’application Street View disparaît, mais reste sur Google Maps

Selon 9to5Google, on peut ainsi lire le message suivant : « L’application Street View disparaît. L’application disparaît et le support prendra fin le 21 mars 2023. Pour publier votre propre vidéo 360, passez à Street View Studio. Pour afficher Street View et ajouter des Sphères Photo, utilisez Google Maps. » Les utilisateurs auront donc deux options distinctes pour poursuivre leur expérience Street View.

La première est bien évidemment Google Maps, qui intègre déjà l’application depuis plusieurs années. La seconde est Street View Studio, qui permettra de gérer ses vidéos capturées. En revanche, Photo Paths va quant à elle complètement disparaître. Cette fonctionnalité permet à tout le monde depuis cette année d’enrichir le contenu de Street View en téléchargeant ses propres photos prises au smartphone.

Google n’a pas encore communiqué sur la fermeture de l’application, mais compte tenu de la date indiquée dans l’APK, une annonce officielle ne devrait pas tarder.

Source : 9to5Google