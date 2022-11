Google Hangouts : clap de fin pour la messagerie, 10 ans après son lancement

Depuis hier, le 1er novembre 2022, Google Hangouts n’est plus disponible depuis le Web. Les utilisateurs sont invités à effectuer la transition vers Google Chat, le nouveau service de messagerie de l’entreprise.

Google Hangouts, une application de chat texte, vidéo et vocal intégrée à Gmail, ferme définitivement ses portes aujourd’hui après 10 années d’existence. Pour rappel, Hangouts a débuté comme une fonctionnalité du défunt Google+, sous le nom de code “Babel”, avant de devenir une application à part entière en 2013, lorsque la société a commencé à importer des fonctionnalités de ses précédentes applications de messagerie, comme Google Talk et Google+ Messenger. Elle a intégré la messagerie SMS et Google Voice dans une seule et même application.

Comme annoncé plus tôt dans l'année, Google transfère les utilisateurs de Hangouts vers Google Chat, l'application de messagerie instantanée pour entreprises de la société, qui ressemble à Slack. Déjà l’été dernier, Hangouts avait claqué la porte sur Android et iOS, et le service de vidéoconférence Hangouts Meet avait également été remplacé en 2020 par Google Meet. La fermeture du service sur le Web est la dernière étape dans la suppression de la marque « Hangouts », synonyme de l’échec de Google dans le domaine de la messagerie instantanée, face à Facebook et WhatsApp.

Hangouts ferme enfin ses portes sur le Web

Selon l'entreprise, la fermeture définitive des services Hangouts permettra de fournir une meilleure expérience de messagerie à travers Google Workspace. Google Chat sera désormais l'application par défaut, car l'application Hangouts, les extensions de navigateur et d'autres liens seront redirigés vers Google Chat.

Chat est censé être beaucoup plus proche de services concurrents tels que Slack en termes de fonctionnalité, bien qu'il manque actuellement beaucoup de fonctionnalités qui rendent la plupart des plateformes populaires si faciles à utiliser. Vous pouvez par exemple déjà définir votre statut ou réagir avec des émojis aux messages d'autres personnes, mais Chat ne vous permettra pas de faire des recherches dans les documents comme vous pouvez le faire sur Slack.

Les utilisateurs qui veulent des copies de leurs données Hangouts pourront demander un lien de téléchargement jusqu'au 1er janvier 2023, date à laquelle les données seront effacées. L'entreprise affirme avoir déjà envoyé un courrier électronique aux utilisateurs concernés. Vous devriez donc trouver toutes les informations à ce sujet dans votre boîte de réception.