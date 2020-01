NBC Universal va lancer son propre service de VOD gratuit : Peacock. Ce dernier sera financé uniquement grâce aux publicités et permettra d’accéder à plus de 7500 heures de programme, parmi des séries et des films Universal. Aucune date de sortie n’a encore été communiquée.

C’est un pari fou dans lequel se lance NBC Universal. Le géant du cinéma s’apprête à proposer son propre service de VOD gratuit. Appelé Peacock (en référence au paon, l'emblème historique de la NBC), ce service sera exclusivement financé par la publicité. Les spots publicitaires ne devraient par ailleurs ne pas dépasser les 5 minutes par heure.

Concernant l’offre, Peacock permettra à ses utilisateurs d’accéder à plus de 7500 heures de programmes parmi des nombreuses séries, comme Battlestar Galactica, Brooklyn Nine-Nine, Cheers, Downtow Abbey, Monk, The Office, Saturday Night Live, et bien d’autres. Les films Universal viendraient compléter le catalogue. Outre ces contenus connus du grand public, Peacock travaillerait déjà sur une vingtaine de séries originales, à commencer donc par le remake de Sauvés par le gong, la suite de Punky Brewster et l’adaptation de Brave New World.

Peacock Premium, pour regarder le sport direct

Bien entendu, NBC a pensé à tout et compte proposer aux utilisateurs la possibilité d’opter pour deux forfaits payants à 4,99 et 9,99€ par mois. Le premier supprimera les pages de pub, tandis que l’abonnement le plus cher offrira lui une fonctionnalité qui peut valoir le détour. En effet, les abonnés à Peacock Premium pourront accéder à des retransmissions de programmes sportifs en direct, et notamment les matchs de la Premier League, le championnat de football anglais. Les épreuves des JO de Tokyo pourraient également être visionnées sur la plateforme.

Enfin, les abonnés pourraient également avoir accès à certains Late Shows en avance, à commencer par le célèbre Tonight Show de Jimmy Fallon et le Late Night de Seth Meyers, figure emblématique du Saturday Night Live. Les utilisateurs pourraient donc les regarder 3 heures avant leur diffusion sur les TV américaines. Pour l’heure, NBC Universal compte séduire près de 35 millions de clients d’ici 2024.

Bien que NBC Universal soit doté de moyens plus que conséquents, le géant du cinéma se lance dans un marché surchargé notamment aux Etats-Unis avec pèle-mêle Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, Disney+, CBS All Access, et dès mai 2020 HBO Max, la plateforme de Warner sur laquelle on pourra retrouver un certain Games of Thrones par exemple. Concernant la France, aucune information n’a été divulguée pour l’instant quant à l’arrivée potentielle du service dans l’Hexagone.

Source : The Verge