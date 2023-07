Stranger Things : des indices sur la saison 5 seront cachés dans la pièce de théâtre

Stranger Things touche à sa fin avec sa cinquième et dernière saison, mais il reste encore beaucoup de questions en suspens. Ces derniers mystères pourraient bien trouver une solution dès la première de la pièce de théâtre.

Netflix s'associe à Sonia Friedman Productions pour produire la pièce de théâtre Stranger Things : The First Shadow, qui est « enracinée dans la mythologie » de la série à succès Stranger Things et qui sera présentée en première mondiale au Phoenix Theatre dans le West End de Londres le 17 novembre et se poursuivra jusqu'en août prochain.

La pièce de théâtre Stranger Things se déroule à Hawkins, dans l'Indiana, vers 1959, et raconte l'histoire de Jim Hopper, Joyce Maldonado, Bob Newby et Henry Creel. Elle racontera alors comment tout a commencé, et il s’avère que ces informations seront cruciales pour comprendre comment pourrait se terminer l’histoire.

La saison 5 de Stranger Things est liée à la pièce de théatre

Stranger Things a publié une bande-annonce pour Stranger Things : The First Shadow, qui laisse entendre que le spectacle en direct apportera des réponses sur la fin de la série Netflix. Le teaser, partagé par le compte Twitter officiel de Stranger Things, contient un montage d'extraits des saisons 1 à 4 affichés sur une télévision d'époque. À la fin du teaser, un texte apparaît : « Le début de l'histoire de Stranger Things pourrait être la clé de la suite ».

Si Stranger Things : The First Shadow est fortement lié à la saison 5 de Stranger Things, cela laisse présager que Hopper et Joyce auront un rôle majeur à jouer à la fin de la série. The First Shadow pourrait bien relier le passé de Hopper et Joyce à Vecna ou aux meurtres de la famille Creel, et apporter des indices sur la fin de la série.

Quoi qu’il en soit, avant l’arrivée de la saison 5 de Stranger Things, qui a été retardée à cause de la grève des scénaristes, on vous rappelle que le casting a accueilli une star de Terminator. Cependant, on ne sait pas encore quel personnage fera son entrée à Hawkins.