Stranger Things : la saison 5 ne reproduira pas les erreurs de la fin de Game Of Thrones, c’est promis

Alors que l'on attend avec impatience l’ultime saison de Stranger Things, la série phare de Netflix, des inquiétudes se font entendre quant à la possibilité que la fin de la série connaisse les mêmes problèmes que Game of Thrones.

L’annonce de la dernière saison de Stranger Things, actuellement en cours de production, a été accueillie avec autant d'enthousiasme que d'appréhension, surtout après la grève de la Writers' Guild of America qui a entraîné des retards. Toutefois, la récente interview du réalisateur Dan Trachtenberg avec Variety a permis d'apaiser certaines de ces inquiétudes.

Trachtenberg, qui doit réaliser un épisode de la saison 5 de Stranger Things, a précisé que la série ne suivrait pas l'arc narratif de Game of Thrones, où l'élan s'essoufflait en milieu de saison pour atteindre son paroxysme dans les derniers épisodes.

La saison 5 de Stranger Things promet d’être captivante

Le réalisateur a insisté sur le fait qu'il y aura un flux constant d'histoires captivantes tout au long de la saison, en déclarant : « il y a du rock and roll tout au long de la saison ». Cette référence au rock and roll n'est pas seulement métaphorique. Trachtenberg a laissé entendre que la bande-son des années 80, caractéristique de la série, continuera à jouer un rôle central.

Si les comparaisons entre la fin de Stranger Things et celle de Game of Thrones sont naturelles, compte tenu de l'accueil mitigé réservé à cette dernière, les assurances de Trachtenberg offrent aux fans une lueur d'espoir pour une conclusion satisfaisante. Le public dévoué de Stranger Things a vu les personnages de la série grandir et évoluer pendant près d'une décennie, et vous attendez probablement avec impatience la résolution de leurs voyages.

Alors que la série approche de son dernier chapitre, les acteurs ont également réfléchi à ce moment doux-amer. Joe Keery, connu pour son rôle de Steve Harrington, a fait part de ses sentiments mitigés dans une interview accordée au Women's Wear Daily. Il a reconnu qu'il était difficile de faire ses adieux à une série qui a façonné sa carrière, mais que le moment était venu de mettre un terme à la série. De même, David Harbour, qui incarne Jim Hopper, a fait part de son enthousiasme à l'idée de contribuer à la dernière saison de la série, la comparant à un sprint palpitant vers la ligne d'arrivée.