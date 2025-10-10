Vous comptez binge-watcher la saison 5 de Stranger Things ? Bon courage

La saison 5 de Stranger Things approche et certains prévoient déjà d'enchaîner les premiers épisodes disponibles en une soirée. Autant le dire de suite : ça risque d'être difficile.

“Tous ensemble. Une dernière fois“. C'est par ces mots que se termine le pitch officiel de Stranger Things saison 5, ultime salve d'épisodes pour la série Netflix phénomène tant attendue par les fans. Will, Dustin, Lucas, Mike, Onze et les autres tireront leur révérence après une aventure de presque 10 ans. Il en a d'ailleurs fallu 3 pour enfin boucler le show après la saison 4. Une longue attente justifiée par la grève des scénaristes qui a frappé Hollywood en 2023, mais ce n'est pas la seule raison.

On doit également ce délai à l'ambition hors norme des frères Duffer. Ils l'ont dit et répété : chaque épisode de Stranger Things saison 5 sera “comme un film”. La formule peut être interprétée de différentes façons, mais grâce aux révélations d'une source fiable, on comprend mieux ce que les réalisateurs sous-entendent par là. Et la réponse est très pragmatique. Pas sûr qu'elle ravisse celles et ceux qui avaient prévu de regarder les épisodes d'une traite cela dit.

Pourquoi enchaîner les épisodes de Stranger Things saison 5 va être difficile

Nous savons déjà que la saison 5 de Stranger Things est découpée en 3 parties distinctes. Ce nous apprenons aujourd'hui, c'est que tous dureront entre 90 et 120 minutes. En se basant sur l'estimation la plus basse, il vous faudra 6 heures pour voir les 4 premiers épisodes diffusés le 27 novembre prochain. Sans compter les pauses éventuelles pour passer aux toilettes ou attraper de quoi boire et grignoter.

Si vous aviez déjà prévu une session de binge-watching, vous allez peut-être devoir repenser vos plans. On ne peut pas nier que nous en aurons pour notre argent en tout cas, mais une telle longueur a aussi des effets pervers. Ne pas pouvoir tout regarder en un soir entraîne le risque de se faire spoiler par les spectateurs qui ont pu le faire. Netflix aurait probablement gagné à proposer une diffusion hebdomadaire cette fois-ci.

