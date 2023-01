Hogwarts Legacy offrira plus de 100 quêtes secondaires qui auront un impact sur l’histoire

Bonne nouvelle pour les fans de l’univers de Harry Potter qui attendent Hogwarts Legacy avec impatience. Le jeu devrait être composé de plus d’une centaine de quêtes secondaires, et toutes auront un impact sur votre expérience.

Hogwarts Legacy ne sera pas vraiment un jeu linéaire. Le titre propose aux joueurs des décisions morales difficiles à prendre et un certain nombre de fins différentes qui reflèteront le chemin unique qu'ils ont parcouru. En dehors des quêtes principales, qui auront évidemment d’énormes conséquences sur l’histoire, les quêtes secondaires vont-elles aussi être très importantes.

En effet, si l’on en croit la déclaration de la directrice narrative du jeu, vous devrez bien réfléchir à deux fois avant d’entreprendre une quête secondaire, et surtout penser aux conséquences de celle-ci. Selon le développeur, l'interaction avec les personnages dans les quêtes secondaires « aura un impact sur la façon dont vous interagissez avec eux dans l'histoire principale – et vice versa ».

Lire également – Précommande Hogwarts Legacy : Où acheter le jeu au meilleur prix ?

Les quêtes secondaires vont modifier le gameplay

L’autre surprise, c’est que l'ordre dans lequel les joueurs choisissent d'accomplir ces tâches “facultatives” influencera l'histoire principale. « Tout est interconnecté », a déclaré Squier, la directrice narrative.

« Le scénario principal est complexe et captivant, et implique une variété de personnages et de points de vue différents, mais en donnant au joueur des moments de choix tout au long du jeu, nous lui permettons de raconter sa propre version de cette histoire épique. Même les quêtes secondaires, qui sont plus de 100, permettent au joueur de manipuler la campagne principale en vertu des expériences qu'il a vécues », précise-t-elle.

Il est intéressant de voir que Hogwarts Legacy permettra au joueur de créer son aventure avec une magie plus sombre. Les joueurs qui veulent embrasser les forces du mal sont libres de le faire, et à part quelques piques occasionnelles de PNJ, ils ne seront apparemment pas punis pour cela.

Pour rappel, Hogwarts Legacy est prévu pour le mois prochain, le 10 février, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les autres consoles devront attendre un peu plus longtemps. Par exemple, le jeu ne sortira pas sur PS4 et Xbox One avant le 4 avril, puis la version Switch sera lancée le 25 juillet.