The Last of Us 3 : la suite des jeux pourrait bien ne jamais sortir sur PS5

Le coprésident de Naughty Dog, Neil Druckmann, a déclaré que le studio avait ” tourné la page ” de la série Uncharted et qu'il pourrait faire de même avec The Last of Us, s'il décidait de ne pas réaliser un troisième volet de la série.

Alors que la série The Last of Us pense déjà à une deuxième saison après le carton retentissant des premiers épisodes sur HBO, il pourrait ne pas en être de même pour les jeux vidéo. Naughty Dog travaille actuellement sur son grand jeu multijoueur autonome qui se déroule dans le même univers, mais il semblerait qu'un troisième volet complet de l'histoire principale ne soit pas gravé dans la pierre à ce stade.

En effet, Neil Druckmann, qui s'est entretenu avec BuzzFeed, a laissé entendre qu’un troisième épisode pourrait bien ne jamais voir le jour. Selon lui, l'éventualité d'un Last of Us 3 dépend de la capacité de Naughty Dog à créer une « histoire captivante, porteuse d'un message universel et d'une déclaration sur l'amour, comme l'ont fait le premier et le deuxième jeu ».

The Last of Us Part 2 pourrait être le dernier jeu de la série

« Avec The Last of Us, c'est à nous de décider si nous voulons le poursuivre ou non…. Si nous n'arrivons pas à trouver quelque chose, nous avons une fin très forte avec la partie 2 et ce sera la fin », a ajouté Druckmann. Sans vous spoiler les dernières heures de jeu du deuxième volet, le studio avait effectivement réussi à clore l’histoire, et on imagine qu’il ne serait pas facile de trouver une suite cohérente avec la fin qu’avait proposé Naughty Dog.

Druckmann a également précisé que Sony ne mettait aucune pression sur le studio pour qu'il produise une suite, malgré le succès des jeux précédents. D’ailleurs, la série a récemment fait exploser les ventes. Des rumeurs avaient précédemment affirmé que The Last of Us 3 était déjà en production au studio, mais elles ont été rapidement démenties par Druckmann lui-même.

Il poursuit en pointant du doigt Uncharted 4 : À Thief's End comme l'une de ses sorties les plus réussies commercialement, mais reconnait que le studio s’est depuis éloigné de l’histoire principale. Après tout, Uncharted : The Lost Legacy était une extension autonome après A Thief's End, et suivait l'histoire de Chloe Frazer et Nadine Ross à la recherche de la défense de Ganesh. Drake n'était mentionné que brièvement, c’est pourquoi Druckmann laisse entendre que la série n’aura pas de suite à l’avenir. Il pourrait donc en être de même The Last of Us.