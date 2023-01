Le Steam Deck n’est plus assez puissant pour les derniers jeux les plus gourmands

La console portable de Valve, le Steam Deck, ne fait évidemment pas le poids face à des consoles de salon telles que la PS5 ou encore la Xbox Series X, et cette différence de performances commence à se ressentir sur les jeux les plus récents.

Oliver Mackenzie, journaliste pour Digital Foundry, vient de publier un rapport sur le Steam Deck qui dévoile des soucis de performances sur certains titres assez récents. Si l’APU AMD Zen 2 à quatre cœurs (jusqu'à 3,5 Gz) et l’iGPU RDNA 2 (équipé de 8 CU tournant jusqu'à 1,6 GHz) étaient suffisants pour jouer confortablement à la plupart des jeux à la sortie de la console l’année dernière, ce n’est plus vraiment le cas aujourd’hui.

En effet, que ce soit sur The Callisto Protocol, The Witcher 3 Complete Edition ou encore Gotham Knights, le Steam Deck a visiblement du mal à suivre, puisqu’il est contraint d’utiliser les technologies d’upscling pour atteindre la définition de l’écran (1280 x 800 pixels).

Les jeux récents ont du mal à tourner sur le Steam Deck

Sur Plague Tale: Requiem, le journaliste constate que la console est capable d’afficher le jeu à 30 fps après une mise à l’échelle depuis du 720p, mais tous les graphismes étaient réglés sur « bas ». Cependant, d’autres jeux ont bien plus de mal à tourner sur la console portable de Valve, malgré la mise à jour qui permet de régler les options graphiques de chaque jeu.

C’est par exemple le cas de Gotham Knights, qui malgré l'utilisation de paramètres de faible qualité visuelle et du FSR 2 en mode performance, passait régulièrement sous la barre des 30 fps dans le monde ouvert. Sur The Callisto Protocol, le journaliste a également constaté que la console faisait face à un problème de goulot d’étranglement du CPU qui la contraignait à devoir se contenter d’environ 20 fps seulement, ce qui n’est pas assez pour profiter correctement du jeu.

Le plus inquiétant, c’est que la prochaine génération de la console, Steam Deck 2, ne devrait pas être plus performante que le modèle actuel. Comme les jeux sont amenés à être de plus en plus gourmands en ressources, cela pourrait donc devenir un gros problème au cours des prochaines années. Pour l’instant, la solution reste de vous assurer que le titre auquel vous souhaitez jouer va correctement tourner sur la console, grâce à un site communautaire qui permet de visualiser le résultat auquel vous pouvez vous attendre.